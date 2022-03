Chi è Maurizio Casagrande: quanti anni ha, dov’è nato, carriera, moglie e figli dell’attore e comico italiano

Attore, comico, regista e sceneggiatore italiano, dopo un esordio nel mondo della musica Maurizio Casagrande ha recitato in moltissime produzioni cinematografiche e televisive: vediamo quali sono stati i suoi ruoli più significativi e cosa si sa di moglie e figli.

Chi è Maurizio Casagrande

Nato nel 1961 a Napoli, dopo gli studi scolastici ha coltivato la sua passione per la musica suonando la batteria e facendo parte, negli anni Settanta, della band rock Tetra Neon. In seguito allo scioglimento del gruppo, si è iscritto al Conservatorio di San Pietro a Majella e si è specializzato nel pianoforte, nel contrabbasso e nel canto.

Dopo la carriera musicale, è arrivato il debutto nella recitazione con L’Amico del Cuore di Vincenzo Salemme (1998). Sempre sotto la sua direzione ha poi recitato in Amore a prima vista, A ruota libera, Volesse il cielo!, Ho visto le stelle e Cose da pazzi. Tra gli altri film di cui figura nel cast vi sono anche Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, Loro chi?, Lasciami per sempre e Natale da chef.

Oltre alle pellicole, l’attore ha preso parte anche ad alcune fiction italiane tra cui Carabinieri (2005-2008), dove ha ricoperto il ruolo del maresciallo Bruno Morri e Il signore della truffa in cui ha vestito, accanto a Gigi Proietti, il ruolo del barista napoletano Totò Esposito.

Maurizio Casagrande: moglie e figli

Da anni Maurizio è sposato con Tiziana de Giacomo (1983), attrice che ha conosciuto sul set e con cui nel 2010 è iniziato un sodalizio artistico.

Il suo esordio al cinema è avvenuto l’anno successivo con Una donna per la vita e con il compagno ha recitato in numerosi film e spettacoli teatrali. Tra questi anche la commedia natalizia Babbo Natale non viene da Nord (2015), scritta e diretta proprio da lui. Prima di debuttare nel mondo del cinema, Tiziana ha lavorato nel campo della moda partecipando anche al concorso di bellezza di Miss Italia dove è addirittura finalista nell’edizione 2009. La coppia non ha figli.