Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Chelsea: contratto fino al 2025

I «Blues» vogliono tornare a lottare per la vittoria della Premier League con la guida del nuovo allenatore Mauricio Pochettino.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

Il comunicato del Chelsea su Mauricio Pochettino

Buone notizie per il club londinese che ha ufficializzato la nuova guida tecnica dell’argentino Mauricio Pochettino: contratto fino al 2025 con opzione per un’ulteriore stagione. Dopo le tantissime indiscrezioni dei giorni scorsi, ora è ufficiale il tecnico argentino è il nuovo allenatore del Chelsea. Nel dettaglio, l’allenatore argentino, 51 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con una postilla per un’ulteriore stagione e torna a Londra dopo l’esperienza sulla panchina del Tottenham. «Il Chelsea Football Club è lieto di confermare che Mauricio Pochettino diventerà capo allenatore della squadra maschile dall’inizio della stagione 2023/24. L’argentino inizierà il suo nuovo ruolo il 1° luglio 2023 con un contratto biennale, con un’opzione per il club di un ulteriore anno» questo è stato il comunicato ufficiale del club. Pochettino ha il compito di riportare il Chelsea nelle posizioni di lusso del calcio inglese e soprattutto in Europa dopo la mancata qualificazione al termine della stagione. Un compito importante vista la disastrosa stagione conclusa con il tecnico inglese Graham Potter.

La carriera dell’allenatore

La proprietà ha lanciato un messaggio forte attraverso le parole di Todd Boehly, Behdad Eghbali, José E. Feliciano, Mark Walter e Hansjörg Wyss per spiegare l’ingaggio del nuovo tecnico: «Il team sportivo ha condotto un processo diligente e ponderato di cui il Consiglio è orgoglioso. Siamo lieti che Mauricio si unisca al Chelsea. Mauricio è un allenatore di livello mondiale con un curriculum eccezionale. Non vediamo l’ora di averlo con noi». Infatti Pochettino ha guidato in carriera Espanyol, Southampton, Tottenham e PSG, conquistando tre trofei, una Ligue 1, una Coppa di Francia e una Supercoppa Francese. Nell’estate 2022 ha deciso di prendersi un anno sabbatico, ma ora è pronto a tornare più carico che mai dopo aver accettato la sfida chiamata del Chelsea.