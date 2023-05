Mauricio Garcia, chi era il killer del centro commerciale in Texas

L’uomo che ha aperto il fuoco sabato pomeriggio in un centro commerciale del Texas, ammazzando otto persone prima di essere ucciso a sua volta da un poliziotto, si chiamava Mauricio Garcia. Dal passato da guardia giurata alle simpatie neonaziste, cosa sappiamo sul killer di Allen.

Il killer aveva 33 anni e, in passato, aveva lavorato come guardia di sicurezza

Garcia, 33 anni, viveva in un motel nei paraggi di Allen, una trentina di chilometri a nord di Dallas. Come raccontato da uno dei testimoni, l’autore della strage «sembrava avesse ricevuto un addestramento, sapeva quello stava facendo». In passato, dal 2016 al 2020, Garcia aveva lavorato come guardia di sicurezza privata: sapeva bene come maneggiare le armi. Ha agito da solo, indossando un giubbotto antiproiettile e facendo fuoco con un fucile semiautomatico AR-15. Con sé aveva anche una pistola e nella sua auto sono state trovate diverse altre armi.

BREAKING: Active shooter at a shopping mall in Allen, Texas with multiple victims. Please avoid the area and stay safe. #AllenShooting #StaySafe #AllenTexas pic.twitter.com/JZYerD65rM — Zachary Kosters (@ZacharyKosters) May 6, 2023

Le simpatie per l’estrema destra e la possibile affiliazione a una gang ispanica

L’autore della strage di Allen aveva simpatie per l’estrema destra. Al momento dell’attacco, sfoggiava sugli abiti una toppa con la scritta “RWDS”, acronimo di “Right Wing Death Squad”, sigla usata da molti sostenitori del suprematismo bianco. Inoltre, sui social network aveva espresso a più riprese interesse per ideologie razziste e neonaziste. Non è tuttavia chiaro, però, se ciò abbia avuto un qualche peso nell’attacco.

Come evidenziato da alcuni utenti dei social, Garcia (c’è un video del killer ucciso) aveva su una mano un tatuaggio tipico della gang Tango Blast, composta da ispanici affiliati alla mafia messicana. La polizia ha perquisito il motel dove alloggiava Garcia e anche la casa dei genitori a East Dallas, dove pare abbia vissuto fino a qualche mese fa. Il killer di Allen non aveva precedenti penali gravi.