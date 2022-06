Diario di bardo

(La candidata descriva la sua settimana, non vale rispondere «lunga»). Tema d’immaturità, eccolo: da lunedì a sabato, la domenica no, la domenica è il giorno del s’ignora. Cerco sempre il però nell’uomo. Polvere di stelle, povere di cinque stelle, ecco il palindromo: “Oia! Mi dici Di Maio”. Se rinasco: animale a sangue freddo. Patrizia Cavalli era, è, uno scrigno di parole dell’enigma, del vero enigma che è la semplicità difficilissima. Il grande c’entro. «Stai aspettando il tuo amore?». «Sì, il maestrale». Obiettori d’incoscienza. Si chiamano diritti inalienabili perché neanche in una storia fantascientifica con gli alieni sarebbe ipotizzabile metterli in discussione.