Maturità 2023, cosa c’è da sapere: si parte il 21 giugno, vietati gli smartphone

Mancano soltanto 30 giorni all’inizio degli esami di maturità 2023 e tantissimi giovani in tutta Italia si preparano a sostenere un esame tra i più temuti, quello con cui completeranno il percorso scolastico e che li lancerà, poi, verso l’ambito lavorativo o universitario. E non sarà una maturità qualsiasi perché gli esami di stato torneranno al passato, a un’era che pare lontana ma che dista appena 4 anni, quella pre-Covid. Si partirà il 21 giugno prossimo, cioè esattamente tra un mese, con due prove scritte, identiche in tutta la penisola, e il tanto temuto colloquio. A valutare saranno commissioni formate da insegnanti interni ed esterni.

Le date: si parte il 21 giugno con la priva prova

Tra le cose certe sugli esami di maturità ci sono le date. Il 21 giugno alle 8.30 in tutta Italia gli studenti degli istituti scolastici superiori e dei licei saranno impegnati ai propri banchi per la prima prova. Le tracce del tema saranno redatte dal ministro e faranno riferimento a diversi ambiti (tra gli altri letterario, storico, sociale, scientifico, tecnologico, artistico). Durerà sei ore, e così sarà anche il 22 giugno, con la seconda prova, che sarà nazionale ma cambierà a seconda degli ambiti di indirizzo delle scuole stesse. In alcuni indirizzi è prevista la terza prova scritta e si svolgerà il 27 giugno. Il colloqui sarà nei giorni seguenti.

I divieti del ministero: «No a cellulari e apparecchi a luce infrarossa»

Agli studenti sarà vietato di portare a scuola alcune apparecchiature, tra cui gli smartphone. Il ministero dell’Istruzione lo ha specificato con una nota di dieci giorni fa, in cui si legge che «è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone e smartwatch di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate. L’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo». Un divieto che riguarda anche la commissione.