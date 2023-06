Maturità 2023, possibile commissione tutta interna per gli studenti dell’Emilia-Romagna

Nelle province dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni, gli studenti che quest’anno sosterranno gli esami di maturità 2023 potrebbero farlo davanti a commissioni formate interamente da docenti interni. La risposta definitiva si avrà dal Miur tra qualche giorno.

La richiesta degli studenti per la maturità 2023 in Emilia Romagna

La richiesta proviene direttamente dagli studenti, in particolare quelli delle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Qualche giorno fa, tramite il quotidiano Repubblica, i ragazzi avevano scritto: «Quello che è successo nella nostra provincia in questi giorni ha del drammatico. La situazione, come immaginiamo sappiate, è molto grave. Molti nostri compagni hanno perso tutto. Alcuni non hanno più la casa dove sono cresciuti (distrutte dall’acqua, dal fango o dalle frane), alcune case non saranno mai più agibili, perché la furia dell’acqua ne ha irrimediabilmente corroso le fondamenta. Molti non hanno più la scrivania, nella quale per cinque anni hanno studiato. Essa giace probabilmente buttata nelle cataste di mobili a lato delle strade dalle mani dei loro stessi compagni».

Molti studenti non hanno più nemmeno i libri e i quaderni dove poter studiare e si sono chiesti: «Come può un professore che non ci ha mai visto valutarci in questa situazione? Riteniamo dunque che debbano essere i nostri professori, che hanno imparato a conoscerci negli ultimi anni e che ben sanno chi siamo e come stiamo affrontando questo drammatico periodo, a valutarci».

La risposta del Miur

«Stiamo esaminando le diverse ipotesi prospettate per venire incontro alle difficoltà degli studenti impegnati nell’Esame di Stato, residenti nelle zone colpite dalle recenti alluvioni. Risultano pertanto senza fondamento specifiche ipotesi che circolano in queste ore relative a decisioni già prese», ha dichiarato in una nota del Miur. Dal canto suo, lo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha spiegato che il confronto tra gli uffici ministeriali e i sindaci per capire come stabilire le modalità delle prove di maturità delle scuole nelle aree alluvionate è ancora in corso.