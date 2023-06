Maturità 2023, online i nomi dei commissari esterni: dove trovarli

L’anno scolastico sta terminando e gli esami di maturità sono sempre più vicini per 500 mila maturandi. Proprio oggi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i nomi dei commissari esterni della maturità 2023. Un elenco che renderà possibile ai maturandi conoscere i membri della propria commissione d’esame e cercare informazioni sui docenti esterni.

Maturità 2023, dove trovare i nomi dei commissari esterni

Il sito del Ministero ha messo a disposizione un motore di ricerca dedicato alle commissioni della maturità all’interno del quale, digitando il nome del docente, è possibile avere informazioni. Per cercare la propria commissione d’esame è sufficiente collegarsi a https://matesami.pubblica.istruzione.it/, selezionare la provincia e l’indirizzo di studio ed entrare nel proprio istituto. Per chi non riuscisse a collegarsi attraverso il sito del MIM, tutti gli uffici scolastici regionali metteranno a disposizione gli elenchi dei nomi dei commissari esterni della maturità 2023. È consigliabile controllare i nomi dei componenti della commissione anche il giorno prima delle prove perché potrebbero cambiare fino all’ultimo.

Le date degli esami

Quest’anno saranno 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove (267.758 nei licei, 173.892 negli Istituti Tecnici e 94.358 negli Istituti Professionali), mentre le commissioni sono 14.000. Queste sono composte da un Presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica. Gli esami inizieranno mercoledì 21 giugno alle 8.30 con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 22 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, per poi concludere con un colloquio orale che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.