Maturità, l’iperconnessione è il tema più scelto

Tempo di bilanci per le studentesse e gli studenti di tutta Italia, che qualche ora fa hanno svolto la prima prova agli esami di Maturità. Mentre l’hashtag dedicato al tanto atteso giorno continua a solcare le classifiche dei trend, arrivano anche le statistiche relative alle scelte di ragazze e ragazzi. Tra le tracce, è stata l’iperconnessione il tema più scelto, da oltre un alunno su cinque. Una riflessione che li riguardo da vicino, come si evince già dal titolo del testo inserito nella prova, Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello, di Vera Gheno e Bruno Mastroianni. La seconda traccia più scelta è stata quella sulla memoria e la shoah, mentre al terzo posto si è piazzato Giovanni Verga.

Prima prova: il 21,2 per cento degli studenti ha scelto l’iperconnessione

Il 21,2 per cento di chi ha svolto la prima prova, quindi, ha scelto di parlare dei nativi digitali e della generazione Covid. Non poteva essere diversamente, per quei ragazzi che per due anni hanno vissuto in Dad e che ora sono tornati a svolgere in presenza l’esame di Maturità. E mentre il web è il loro pane quotidiano, lo è meno il secondo tema più scelto, argomento su cui la scuola torna sempre più spesso: la memoria. Con il 18 per cento degli alunni a sceglierla, infatti, è la traccia con alla base il libro La sola colpa di essere nati, di Gherardo Colombo e Liliana Segre, a conquistare la seconda posizione. Il tema delle leggi razziali viene affrontato sempre più spesso, rapportato tanto alla storia quanto alla quotidianità.

Prima prova: Verga più scelto del tema musicale

Lotta serrata per il terzo posto nelle statistiche riguardanti i temi di ragazze e ragazzi. A vincere è stato Giovanni Verga, con l’analisi del suo testo tratto da Nedda. Bozzetto siciliano. Ha ricevuto il 16,5 per cento delle preferenze e forse è stato uno dei pochi temi che gli alunni di tutta Italia hanno azzeccato nel toto-tracce della vigila. Il 15,8 per cento invece ha scelto il tema della musica, con il brano di Oliver Sacks tratto da Musicofilia. A sceglierlo anche Wilfried Gnonto, attaccante della Nazionale e oggi impegnato a sostenere l’esame.