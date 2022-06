Salvini e la diretta social dedicata ai maturandi

Oggi comincia la maturità e Matteo Salvini nel bel mezzo della ‘notte prima degli esami’ ha dedicato una diretta sui social compreso TikTok ai maturandi. «Copiate? Non si può, non si dice ma prof lasciategliela godere a questi ragazzi», ha detto il segretario della Lega che, forse nel tentativo di sdrammatizzare, ha avanzato i suoi pronostici sulle tracce: dal Milan (evidentemente una battuta) alla guerra in Ucraina fino al cambiamento climatico. Usando filtri, occhiali da sole, baffi e cappelli (disponibili sul social dei balletti e delle challenge) e con una tazza di caffè in mano Salvini si è fatto aiutare nella diretta dalla fidanzata Francesca Verdini che però non è mai apparsa nel video. Non poteva mancare, tra un consiglio e un incoraggiamento, qualche strofa di Notte prima degli esami di Antonello Venditti, appena accennata e qualche ricordo della sua di maturità.

L’appello ai Prof: «Lasciategliela godere»

«Pronti a copiare? Non si fa, non si dice ma domani quando escono le tracce sicuramente un’occhiata alla compagna o al compagno più in gamba… prof, lasciategliela godere… e non consegnate troppo presto, prendetevi tutto il tempo», ha ribadito il leader leghista ricordando i sacrifici di questi ultimi due anni dovuti alla pandemia. Tra le tracce su cui puntare, Salvini scommette su: «Ungaretti, Montale, Quasimodo, D’Annunzio, sicuramente, se avrete un po’ di vuoto, buttarsi sull’attualità e dare una sbirciata al banco di quello o di quella di fianco». Oltre al «Milan e questo scudetto eccezionale», potrebbero uscire secondo il segretario del Carroccio «Ucraina, geopolitica, le migrazioni, il cambiamento climatico», con una nota: «Non piove più, e questo dipende dal buon Dio più che da altri». Salvini, nostalgico, assicura poi ai maturandi che quelle che stanno passando sono «le ore che ricorderete come le più belle della vostra vita». «.. Andrà tutto bene… eh, l’hanno detto nei mesi passati… dai, diciamo che vi auguro di godervela», risponde con aria paterna ai commenti.

«Puoi cadere su tutto ma non sul congiuntivo»

Poi qualche consiglio sulla strategia: «Scegliete subito appena aprono la busta e scrivete, non state lì a farvi tante menate», e mettendosi nei panni – stretti – di un maturando ammette: «Vogliamo parlare della Divina Commedia? Vogliamo parlare dei Promessi Sposi? Da allora non li ho più riletti perché mi venivano a nausea. E impara a memoria la terzina, il capitolo, il canto… Ti fanno passare la voglia quando fanno così…». Infine un appello: «Posso chiedervi una cortesia? Non violentate, non stuprate, non vilipendete, non oltraggiate il con-giun-ti-vo. Per favore. Vi affido il congiuntivo. è così bello. La consecutio, il congiuntivo, il condizionale. qualche avverbio, qualche aggettivo. Me cadono i ball quando qualcuno sbaglia il congiuntivo e sento anche giornalisti, politici, professoroni che lo fanno. Puoi cadere su tutto ma non sul congiuntivo».