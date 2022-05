Maturità 2022, online i nomi dei presidenti esterni: come vederli?

A tre settimane dallo svolgimento della prima prova della maturità 2022, il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i nomi dei presidenti di Commissione esterni abbinati alle rispettive classi: ecco dove è possibile consultare gli elenchi e sapere chi sarà a presiedere la propria commissione d’esame.

Maturità 2022: i nomi dei presidenti esterni

Per lo svolgimento della maturità 2022, il Ministero dell’Istruzione ha infatti stabilito che a valutare gli studenti siano sei commissari interni e un presidente esterno. Costui ha la funzione di garantire la correttezza di tutte le operazioni d’esame e il rispetto della relativa normativa vigente, di promuovere un clima di serenità all’interno della commissione e nel corso dei colloqui e svolgere quel ruolo di terzietà necessaria a garantire l’oggettività del giudizio degli studenti.

Mentre le materie d’esame (e quindi i relativi docenti) erano già state rese note mesi prima, la composizione definitiva delle commissioni è stata diffusa soltanto intorno alle ore 13 di martedì 31 maggio 2022. Per consultarla e scoprire il nome del presidente esterno che presiederà la propria è sufficiente recarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione ed in particolare nel motore di ricerca (CLICCA QUI PER APRIRLO).

Occorrerà poi inserire la provincia di riferimento, il percorso e l’indirizzo della propria scuola per vedere i nomi dei docenti con cui gli studenti avranno a che fare durante lo svolgimento del loro esame.

Maturità 2022: come sapere chi sono i presidenti esterni

Per scoprire di più sui presidenti, esterni al consiglio della propria classe, gli alunni hanno a disposizione tre strade: