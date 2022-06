Maturità 2022, news sull’obbligo di mascherina e date di inizio

Anche per gli esami di maturità 2022 gli studenti avranno l’obbligo di indossare la mascherina: è quanto stabilito da una sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso proposto in merito dal Codacons. Gli alunni potrebbero però avere la possibilità di toglierla durante il colloquio orale.

Maturità 2022: le news sull’obbligo di mascherina

Il Codacons aveva infatti impugnato l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile scorso e sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 24 del 2022, convertito in legge, che sancisce l’obbligatorietà, per gli studenti, di indossare le mascherine fino al 31 agosto. Con una sentenza depositata l’8 giugno, il Tribunale amministrativo laziale ha rigettato le istanze dell’associazione chiarendo che il provvedimento ministeriale del 28 aprile non prevedeva in realtà l’obbligo di mascherine per gli studenti, poi introdotto dalla disposizione legislativa (di cui ha giudicato priva di presupposti la questione di legittimità costituzionale).

I giudici amministrativi hanno specificato che un’eventuale anticipazione della cessazione dell’obbligo dovrebbe essere stabilita con un apposito decreto-legge. In mancanza di una norma che lo consenta espressamente, un’ordinanza ministeriale non è infatti idonea a disporre in senso difforme a quanto previsto in un’apposita disposizione di rango legislativo. La valutazione è dunque rimessa al legislatore.

Ciò vuol dire che gli studenti, in mancanza di una decisione del governo, dovranno indossare i dispositivi di sicurezza durante lo svolgimento di tutte e tre le prove di maturità. Queste sono in programma per mercoledì 22 giugno (prima prova), giovedì 23 (seconda prova) e dal 27 giugno in poi (orale).

Possibile esenzione dall’obbligo per il colloquio orale

L’unica eccezione potrebbe essere costituita dall’esame orale, durante il quale gli studenti potrebbero poter togliere le mascherine purché restino a debita distanza dalla commissione. La presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) del Lazio Cristina Costarelli ha infatti affermato che “per gli scritti è una questione di rispetto indossare una mascherina chirurgica anche per proteggere chi ha fragilità, mentre per gli orali è un falso problema perché il candidato sarà a due metri di distanza dai commissari”.

Dopo aver ribadito che non è previsto un nuovo protocollo anti Covid per gli esami e che i precedenti sono ormai stati superati anche dalla fine dello stato di emergenza, “il candidato è autorizzato mentre parla a non indossare la mascherina”. Il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso l’ha definita un’opzione da valutare e sono dunque attese eventuali indicazioni in merito da parte del Ministero.