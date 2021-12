Maturità 2022, ecco cosa dovrebbe cambiare

Il Governo sta studiando la nuova formula per affrontare l’esame di maturità nel 2022. L’idea è quella di operare un ulteriore passo verso la normalità dopo due anni di pandemia.

L’esecutivo stare studiano l’ipotesi di inserire una prova scritta d’italiano di carattere nazionale, comune a tutti gli indirizzi di studio. Inoltre si ragiona su una tesi di diploma, con argomento assegnato ai maturandi entro aprile e riconsegnata entro maggio. Infine ci sarebbe e un colloquio orale, strutturato in più fasi.

È questa una delle ipotesi al vaglio del ministero dell’Istruzione per la maturità 2022, tappa cruciale per 500mila studenti.

Esame di maturità, cosa cambia nel 2022

Al ministero si sta lavorando a un dossier che comprende anche questa ipotesi ma, dal momento che l’esame è regolato da una legge, servirà comunque un’ordinanza.

La legge di Bilancio prevede il potere di ordinanza da parte del ministro ma l’atto formale arriverà solo a gennaio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e sentite le commissioni, passando quindi anche dal Parlamento.

L’esame di maturità con lo scritto d’italiano, se sarà confermata questa ipotesi e sempre tenendo conto dell’andamento della pandemia, si svolgerà in presenza.

Così come avvenuto negli anni precedenti, si dovrà indossare la mascherina, mantenere il distanziamento di 2 metri, oltre a igienizzarsi le mani e a seguire tutte le precauzioni previste per legge.

Esame di maturità, cosa è successo nel 2020, 2021

La nuova versione dell’esame di maturità – terza deroga in tre anni – rappresenterà comunque un piccolo passo in avanti verso la normalità, rispetto agli ultimi due anni caratterizzati dal Covid.

Nel 2020, primo anno di coronavirus, i maturandi avevano sostenuto solo una prova orale partendo dalla discussione di un elaborato.

Mentre nel 2021, avevano dovuto portare al colloquio una vera e propria tesina, assegnata 1 mese prima.

La novità della tesina di stampa universitario

La principale innovazione per i cinquecentomila studenti che il 22 giugno affronteranno la prova di maturità riguarda la tesi. Al posto della prova di indirizzo (la versione, il compito di matematica o di lingua) gli studenti dovranno presentare una ricerca «simile ad una tesi universitaria», concordata con il professore che deve seguire il lavoro negli ultimi due mesi di scuola e discussa come una tesi di laurea in miniatura.

Da definire, se davvero questo schema reggerà, il valore delle singole prove (nello schema due scritti e un orale venivano attribuiti al massimo venti punti per ogni prova, gli altri quaranta erano destinati al curriculum degli ultimi tre anni). I professori della commissione d’esame saranno gli stessi della classe: soltanto il presidente sarà esterno. Per ora è confermato anche lo svolgimento delle prove Invalsi (dal primo al 31 marzo), requisito di ammissione che non incide sul voto.

Per quanto riguarda l’esame di terza media, resterà invece invariato: troppe le classi che hanno dovuto tornare anche brevemente in Dad per i contagi. Non ci saranno gli scritti ma di nuovo soltanto l’orale e la tesina.