Maturità 2022, gli alunni protestano, i prof no: il 60 per cento a favore degli scritti

La Maturità 2022 continua a generare polemiche tra gli studenti, ma una parte del corpo docenti non la pensa come loro. Il ritorno degli scritti all’esame di Stato non è stato ben accolto dagli alunni di tutta Italia che dopo l’annuncio hanno protestato in gran parte del Paese. Sono scesi in piazza per sottolineare come la pandemia li abbia troppo penalizzati per poter tornare indietro alla vecchia modalità di esame, con quella prima prova uguale per tutti e la seconda, invece, a cambiare a seconda dell’indirizzo scolastico. A queste si affiancherà il colloquio, per una Maturità quasi in stile pre-Covid. E se il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha dato ragione agli studenti, bocciando il ritorno della seconda prova, sono i docenti a dire sì.

Il sondaggio: il 63 per cento dei professori è favorevole

Secondo un sondaggio della testata La Tecnica della Scuola, ripreso da Skuola.net, ad essere favorevole è il 63 per cento del corpo docente che è stato analizzato. Si parla di 1.504 lettori e oltre 6 su 10 hanno detto sì alle nuove modalità. Un buon 36 per cento, invece, ha dichiarato che preferirebbe riservare ai propri studenti una prova più semplice, che ricalchi quanto fatto negli ultimi due anni in piena pandemia. Per i professori che tentano di spingere per una soluzione più agevole, è oggettivo il numero di difficoltà vissute dal corpo studentesco durante la pandemia.

Al fianco degli studenti ci sono genitori e presidi

Dal canto loro, gli studenti continuano a protestare e non arretrano, affiancati dai genitori e dai presidi. Anche i dirigenti scolastici, circa il 59 per cento dei votati, si schierano contro la riforma della Maturità imposta dal ministero della Pubblica Istruzione per il 2022. Una percentuale che ricalca quanto visto analizzando i dati di alunni (60 per cento) e genitori (63). Chi vota no pensa che la decisione sia troppo affrettata e che servano dei cambiamenti.