Mattia Zenzola: genitori, età e dove vive il vincitore di Amici 22

Mattia Zenzola è il ballerino che ha trionfato nella finalissima di Amici 22. Ha 19 anni, è nato il 15 gennaio 2004 a Bari dove ha frequentato il Liceo Scientifico e fin da bambino si appassiona alla danza. A soli 11 anni entra nel corpo di ballo di Beto Perez, ballerino e coreografo colombiano fondatore dello Zumba Fitness (anche sua madre Giulia Ninni insegna fitness, ed è stata proprio lei ad introdurlo nel mondo della danza a 3 anni), e da lì la strada verso il successo.

Chi è Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22

Nel 2012 partecipa alla finale del Campionato italiano di balli latini e nel 2017 ai Campionati del Mondo di Latino a Bucarest. Conquista poi la prima posizione al campionato italiano della FIDS (Federazione Italiana danza sportiva) e approda alla 21ª edizione di Amici come ballerino di latino americano. Un’edizione sfortunata per il ballerino barese che, a causa di un infortunio, ha dovuto abbandonare il programma. Dopo mesi di stop, è però tornato nella scuola di Maria De Filippi voluto fortemente da Raimondo Todaro che, come promesso, gli ha concesso una seconda chance.

A settembre Mattia ritrova quindi il suo banco e conquista la maglia per il serale, arrivando alla finale della 22ª edizione del talent show andata in onda ieri, domenica 14 maggio, quando ha battuto in finalissima la cantante Angelina Mango, considerata la favorita. Il ballerino ha conquistato la coppa e il montepremi del valore di 150 mila euro. Per la figlia del cantautore Mango e dell’ex voce dei Matia Bazar Laura Valente, invece, il premio della critica e quello delle radio.

Roberto Bolle l’ha invitato al suo OnDance

«Mi sembra un sogno. Ma è davvero mia?», ha dichiarato scoppiando in lacrime al momento della proclamazione. Ma non è tutto per Mattia, che durante la finale ha ricevuto anche un’altra sorpresa: Roberto Bolle lo ha invitato come ospite al suo OnDance dal 7 al 10 settembre a Milano.