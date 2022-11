Sei pezzi facili di Mattia Torre, stasera su Rai3 Migliore con Mastandrea

Lo scorso giugno, Mattia Torre avrebbe compiuto 50 anni. Il regista e commediografo romano, scomparso nel 2019 dopo una lunga malattia, ha però lasciato dietro di sé un vasto campionario di opere. Sei di queste saranno protagoniste della rassegna Sei pezzi facili, in onda da stasera 19 novembre su Rai3 ogni sabato alle 22. Alla regia Paolo Sorrentino, mentre nelle vesti di protagonista si alterneranno alcuni dei maggiori volti dello spettacolo italiano. Si parte oggi con Valerio Mastandrea in Migliore, opera del 2005. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Migliore, trama e cast dell’opera di Mattia Torre a Sei pezzi facili stasera 19 novembre 2022 su Rai3

Ad aprire la rassegna Sei pezzi facili sarà l’opera Migliore, con protagonista Valerio Mastandrea. La trama ripercorre la storia comica, ma anche terribile, di Alfredo Beaumont. Uomo dalla vita normale e tranquilla, si rende protagonista e soprattutto responsabile di un incidente che lo fa entrare in una crisi profonda. È qui che, improvvisamente, diventa una persona cattiva. In parallelo, però, la società gli apre tutte le porte. Diviene infatti oggetto di desiderio di tutte le donne, il lavoro procede a gonfie vele tanto che ottiene persino una promozione e le sue paure lo abbandonano. Migliore è infatti una storia che racconta coloro che costruiscono la loro vita sul disprezzo e sulla spregiudicatezza, mentre proprio i disprezzati li guardano con ammirazione e riverenza.

Sei pezzi facili è una produzione Fremantle in collaborazione con The Apartment per Rai Cultura. Presente anche Francesca Rocca, vedova di Mattia Torre, che ha partecipato alla produzione. «È un dono a tutti i telespettatori», ha detto la donna nel comunicato stampa. «C’è tutto quello che amavo di mio marito. Penso che questo sia il più bel regalo per i suoi 50 anni, che sarebbero caduti nel giugno scorso». Alla regia c’è invece come detto Paolo Sorrentino, che ha accettato la sfida in quanto «il teatro di Mattia necessitava di un’amplificazione che solo la tv poteva dare». Toccanti anche le parole di Valerio Mastandrea, che torna al teatro dopo cinque anni per il suo rapporto con Torre. «È la prima volta che lo faccio senza di lui», ha dichiarato l’attore. «Sarà un viaggio sentimentale per tutti».

I prossimi appuntamenti con il teatro di Mattia Torre su Rai3

La rassegna Sei pezzi facili proseguirà dunque per altri cinque sabati consecutivi, sempre alle ore 22 su Rai3. Fra sette giorni, il 26 novembre, toccherà a Perfetta con protagonista Geppi Cucciari. Valerio Aprea e Paolo Calabresi invece porteranno in scena Qui e Ora sabato 3 dicembre. Sette giorni dopo, il 10 dicembre, sarà la volta di 456 con Giordano Augusta, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggeri e Massimo De Lorenzo. Infine, tornerà ancora una volta Valerio Aprea per In mezzo al mare e Gola, entrambi in onda il 17 dicembre. Alla regia di tutti gli spettacoli ci sarà Paolo Sorrentino.