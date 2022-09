Mattia Sorbi, giornalista italiano ferito in Ucraina, è in volo verso l’Italia

Mattia Sorbi, giornalista freelance ferito nelle vicinanze di Kherson il 31 agosto, è in rientro in aereo a Milano con assistenza medica, in un’operazione curata dall’Unità di Crisi della Farnesina in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Russa. Lo rende noto il ministero degli Esteri, aggiungendo che la Croce Rossa «ha reso possibile il trasferimento del giornalista da Kherson fino all’aeroporto di Mineralnye Vodi, nella Federazione Russa, per proseguire poi il viaggio verso l’Italia via Istanbul con un’aeroambulanza predisposta dalla Farnesina».

Per Mosca è stato ferito da una mina nell’ambito di una «provocazione ucraina»

Secondo il ministero russo della Difesa russo, il giornalista italiano era stato ferito da una mina nell’ambito di una «provocazione ucraina». Sorbi, «ricoverato in un’unità di cure intensive con numerose ferite da schegge», ha ricevuto «tutte le cure necessarie» in una struttura ospedaliera in mano alle forze di Mosca. Le sue condizioni sono buone.

Il conducente del veicolo su cui viaggiava è morto sul colpo

A tranquillizzare sul suo stato di salute era stato lo stesso giornalista, su Facebook: «Cari amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l’affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti. Sto bene e sono al sicuro, ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere online come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l’importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere». Nato a Milano il 28 maggio 1979, Mattia Sorbi ha coperto per il Tg1, i combattimenti nelle zone di Kherson e Kharkiv. Kyiv, secondo quanto affermato in una nota dal Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni, aveva cercato di dissuaderlo dall’attraversare «la linea di contatto di combattimento senza coordinamento e in un luogo non specificato». Il conducente del veicolo su cui viaggiava il giornalista è morto sul colpo nell’esplosione della mina.