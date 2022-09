Mattia Luconi trovato morto: il bimbo risultava disperso dopo l’alluvione nelle Marche

Il corpo di un bambino di circa 8 anni è stato ritrovato in un terreno di Comune di Trecastelli, a Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona. Il proprietario del terreno ha allertato subito i Carabinieri, che sono accorsi subito sul posto. Al momento si attende la conferma del DNA per avere la certezza assoluta che si tratti del piccolo Mattia Luconi, di cui non si hanno più notizie dallo scorso giovedì. Il piccolo era scomparso a seguito dell’alluvione nelle Marche.

Il ritrovamento di Mattia Luconi

Le scarpine del bambino erano state ritrovare qualche giorno fa e si sperava di trovarlo ancora vivo. Purtroppo, sembra che non sia così. Per trovare lui e la sua mamma, i sommozzatori e squadre a terra dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il torrente Nevola nella zona di Castelleone (AN) per oltre 8 giorni.

Per l’esito ufficiale è necessario attendere gli accertamenti medico legali. La madre era stata dimessa solo questa mattina.

La scomparsa

L’auto era stata ritrovata lo scorso 21 settembre, ma di madre e figlio nessuna traccia. Il padre si era quindi messo alla ricerca della sua famiglia, sperando di trovare Mattia e Brunella. I due sono stati trascinati fuori dall’auto dall’acqua. I fiumi si sono ingrossati per via dell’alluvione nelle Marche e sono stati trascinati. La donna è stata ritrovata e soccorsa di urgenza all’ospedale, ma non c’era alcuna traccia di Mattia.

Poi si è aggiunto il ritrovamento delle scarpine di Mattia. Ora, si attende il riscontro autoptico per capire se il cadavere in evidente stato di decomposizione trovato sia quello del piccolo Mattia Luconi, che sarebbe morto per cause ancora da accertare. Per l’accertamento dell’identità, si dovrà attendere il riscontro del DNA. In questo periodo di tempo, il padre si è recato nelle vicinanze delle zone di ricerca per essere in qualche modo vicino al figlio mentre i Vigili del Fuoco lo cercavano.