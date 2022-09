Mattia Luconi, oggi i funerali: rose bianche dai compagni di classe

La comunità di Barbara si è stretta intorno alla famiglia di Mattia Luconi durante i funerali del piccolo che si sono tenuti oggi. Un ultimo saluto al bimbo di 8 anni ucciso a causa del nubifragio delle Marche avvenuto negli scorsi giorni.

Il racconto dei funerali di Mattia Luconi

I funerali di Mattia Luconi si sono svolti alla Chiesa di Santa Maria Assunta. La piccola bara bianca del bimbo è entrata nella chiesa, gremita di persone, intorno alle ore 15. Tutti i familiari del piccolo, inclusi il padre Tiziano e la madre Silvia, hanno accompagnato la bara all’interno del luogo sacro.

A quel punto c’è stato un silenzio tombale e tantissime persone non sono riuscite a trattenere le lacrime. I compagni di classe di Mattia si sono presentati con delle rose bianche in mano mentre ad assistere alla funzione erano presenti anche i sindaci di Barbara, Castellone di Suasa e San Lorenzo in Campo, dove il piccolo viveva.

Le parole di Don Paolo: «Mattia insegnaci a vivere con gioia»

Il parroco Don Paolo ha celebrato il funerale di Mattia Luconi con un discorso emozionante e toccante. Le parole del parroco sono state: «Mattia insegnaci a vivere con gioia, accoglienza, stupore e amore». Il discorso poi è proseguito con queste parole: «Mattia insegnaci a vivere la gioia che tu vivevi quando papà di portava in lambretta in paese e sentivi brezza che accarezzava le guance. Aiutaci a vivere l’accoglienza senza distinzioni perché tutti di fronte a te, quando ti fermavi con lo scooter e papà ti diceva di salutare, gli facevi ciao con la manina, indistintamente a tutti. Aiutaci a vivere con amore l’esistenza senza distinzioni, come invece facciamo noi, tra abili ed disabili, buoni e cattivi, tutto ciò che rimarrà è solo l’amore, il resto cadrà tutto».

Infine, Don Paolo ha concluso con queste parole: «Aiutaci a vivere lo stupore con cui guardavi le candele accese in chiesa, che incanta lo sguardo dei bambini. Perdonami se le prime volte ti guardavo un pò accigliato, una parte le accendevi, a volte le gettavi a terra. Mi sentivo disturbato nel silenzio della chiesa, ti chiedo scusa, perché noi potessimo recuperare stupore vita e non dare tutto per scontato».