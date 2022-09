Mattia Luconi, domani i funerali del bimbo morto nelle Marche

Domani, 27 settembre, si terranno i funerali di Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni ucciso dal nubifragio e ritrovato dopo giorni intensi di ricerche nelle Marche. Quest’evento ha scosso i familiari e i parenti della vittima mentre il sindaco di San Lorenzo in Campo ha dichiarato lutto cittadino.

I funerali di Mattia Luconi domani

La funzione funebre del piccolo Mattia Luconi si terrà domani, il giorno martedì 27 settembre. Il bambino di 8 anni è deceduto a causa del cataclisma nelle Marche. I resti del bimbo sono stati ritrovato dopo 8 giorni di ricerche nei pressi del Comune di Trecastelli. I genitori di Mattia Luconi, papà Tiziano e mamma Silvia, avevano sperato fino all’ultimo momento di poter trovare il logo bambino in vita ma purtroppo hanno ricevuto la scioccante notizia. Le onoranze funebri si terranno alle ore 15 di domani nella chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara. Dopo il funerale, poi la bara del bimbo sarà sepolta nel cimitero di San Pietro di Arcevia.

Le dichiarazioni del Sindaco e della madre del piccolo

Il sindaco di San Lorenzo in Campo ha dichiarato il lutto cittadino per la scomparsa del piccolo. A questo riguardo, le sue parole sono state: «Il lutto cittadino è in segno di stima, affetto e rispetto per la famiglia del piccolo Mattia. Siamo vicini alla mamma Silvia, al papà Tiziano, agli zii Cateria, Alessandro, Paolo e Alice e ai nonni Mimma, Millo e Marisa». Nei giorni antecedenti al ritrovamento del bambino, la mamma di Mattia Luconi aveva pregato alle autorità di non interrompere le ricerche dichiarando con parole disperate: «Voglio una tomba su cui piangere».

La mamma e il papà di Mattia non si sono mai arresi nel cercare il loro bambino e hanno aiutato i soccorritori nelle operazioni. Silvana Mereu, la mamma del piccolo, era addirittura tornata sul luogo del disastro subito la dimissione dall’ospedale nel quale era stata ricoverata per un principio di polmonite.