Mattia Laviola scomparso a Policoro, ricerche in corso: l’auto era aperta con le chiavi inserite

Si continua a cercare Mattia Laviola, il giovane di appena 21 anni scomparso a Policoro ieri mattina. Non si hanno tracce del ragazzo e sembrerebbe che la sua auto era aperta con le chiavi inserite.

La scomparsa di Mattia Laviola e le prime ricerche

L’allarme per la scomparsa di Mattia Laviola è scattato ieri quando la famiglia non l’ha visto rientrare. I familiari si sono rivolti allora immediatamente alle forze dell’ordine e hanno denunciato la scomparsa del giovane di 21 anni. Sono scattate allora le ricerche che però durante la notte non hanno prodotto risultati. Comunque, gli agenti sono riusciti a ritrovare l’auto del giovane, parcheggiata nell’area parcheggio dell’Oasi Faunistica WWF di Policoro. Stando a quanto si apprende poi, le chiavi erano all’interno dell’auto, precisamente nel cruscotto e la portiera era aperta. Per ora non si hanno ulteriori notizie sulla posizione di Mattia e sul suo stato attuale.

Le ricerche per ritrovare il giovane scomparso a Policoro

In questo momento stanno partecipando alle ricerche agenti dei carabinieri e della polizia, oltre ai membri dei vigili del fuoco. Inoltre, si sono uniti alle ricerche anche diversi membri della comunità di Policoro come volontari. Al lavoro ci sarebbero anche dei droni provenienti da Bari, in grado di identificare la presenza di persone a terra. Questa mattina sono entrati in azione i cani molecolari con personale specializzato per la ricerca di eventuali tracce che siano riconducibili al giovane scomparso. Gli uomini della Protezione Civile, della Polizia di Stato e della Capitaneria di porto stanno concentrando le loro forze nella zona del bosco Pantano e alla foce del fiume Sinni dove si pensa che il ragazzo possa essere rintracciabile. Tutti i membri della località di Policoro hanno poi lanciato un appello, esortando chiunque abbia visto il giovane a dare notizie sulla sua ultima posizione.