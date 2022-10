Mattia Caruso, il papà: «Valentina è un diavolo, disumano ciò che ha fatto»

«Una manipolatrice, sapeva come abbindolare mio figlio al punto di farlo abbandonare anche il cane, non solo la famiglia». Così il papà di Mattia Caruso commenta sulla confessione che la fidanzata del 30enne, Valentina, ha rilasciato agli inquirenti. L’uomo parla dopo che la legale della famiglia della vittima aveva fornito in un’intervista un quadro diverso della vicenda. Infatti, la difesa della ragazza si baserebbe sul fatto che Mattia fosse un tipo violento, voce smentita da amici e familiari della vittima.

Mattia Caruso, il papà della vittima commenta

«A me dispiace, io ho una famiglia e so cosa vuol dire. Di questa ragazza dico solo una cosa: è meglio che sua figlia non la veda più, è pericolosa la cosa, non è un essere umano, è un diavolo. (…) Tutte le volte lui tornava a casa con occhi neri e graffi, non era solo qualche occasione, ma la vittima era solo lei… l’amore è ceco, non vede personalità ne niente, lui era innamorato, per quello non lo condanno mio figlio» spiega il papà di Mattia Caruso.

La donna aveva, invece, riferito agli inquirenti che non sopportava più le violenze contro di lei. Per questo, avrebbe parlato di legittima difesa. Invece, gli inquirenti non sarebbero d’accordo su questa ricostruzione, come non sarebbe d’accordo nemmeno la famiglia della vittima.

La confessione della fidanzata Valentina

Valentina Boscaro avrebbe confessato l’omicidio del fidanzato dopo aver dato prima una versione dei fatti molto diversa. All’inizio, infatti, la donna aveva sostenuto che un uomo incappucciato aveva avuto una discussione con il fidanzato, che era degenerata fino alla morte di lui. Infine, l’uomo incappucciato era scappato via senza lasciare traccia. La prima ricostruzione della donna non aveva convinto gli inquirenti.

Così, Valentina avrebbe raccontato in una confessione l’omicidio dell’uomo con un coltello a serramanico, ma avrebbe parlato di legittima difesa per esasperazione. Le indagini proseguono in merito a questa oscura vicenda.