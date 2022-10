Mattia Caruso, la legale della famiglia: «Valentina deve ancora dire la verità»

«Quello che so io è che non era lui a picchiare Boscaro. Era lei ad essere violenta nella relazione». Così Francesca Betto, legale della famiglia di Mattia Caruso, risponde alle domande di Fanpage in merito alla vicenda del 30enne ucciso a coltellate. La fidanzata avrebbe confessato l’omicidio e ora la famiglia chiede che si faccia chiarezza. Da qui l’intervista all’avvocato da parte della testata giornalistica.

Mattia Caruso, cosa ha detto la legale della famiglia

«Dopo quattro giorni ha ritrattato una versione dei fatti iniziale non veritiera. C’erano troppe incongruenze che lasciavano delle perplessità nella famiglia e a un certo punto si è trovata alle strette. Se ha mentito prima, può mentire anche adesso» spiega l’avvocato, alla domande se la ragazza abbia detto tutta la verità. Il panorama per la legale della famiglia appare abbastanza chiaro. «La relazione era sicuramente tossica, ma era lei ad essere estremamente gelosa e violenta».

Agli inquirenti, invece, la ragazza aveva confessato di aver ucciso il fidanzato perché non ce la faceva più di fronte al comportamento violento di lui. Anche un amico del 30enne, però, aveva indicato in lei la persona violenta in quella relazione. L’avvocato della famiglia esclude anche la legittima difesa. «Sappiamo che ha inferto un colpo preciso al cuore di Mattia, non c’erano altri segni sui loro corpi. Quest’ipotesi, per quanto ci riguarda, è già ampiamente scartata» spiega la legale.

Cosa è successo

I fatti risalgono allo scorso 25 settembre. I due erano usciti da un locale, quando, nella prima ricostruzione della fidanzata, un uomo incappucciato aveva litigato con il suo ragazzo e la lite era finita in tragedia. Gli inquirenti non credono a questa versione dei fatti e la donna confessa. Sarebbe stata lei a infliggere le coltellate al fidanzato con un coltello a serramanico, ma per legittima difesa e per via delle continue violenze.

Dopo la confessione, la donna è stata messa ai domiciliari per via dei figli minorenni di cui deve occuparsi. La famiglia della vittima non crede a questa ricostruzione e parla di lei come di una persona violenta.