Mattia Caruso, fermata la fidanzata che confessa: «L’ho ucciso io»

Sul caso di Mattia Caruso emergono nuovi elementi di indagine. Il 30enne è stato trovato cadavere in una pozza di sangue nella notte del 25 settembre, dopo la serata in un locale a Montegrotto. A quanto si apprende, ci sarebbe stata la confessione della fidanzata, che avrebbe parlato del fatto a seguito di una lite. La donna ha confessato con il suo avvocato in caserma. La giovane era stata la prima a dare l’allarme.

Mattia Caruso, cosa ha detto la fidanzata

Intorno alle 23.30 di quella notte, i due stavano tornando a casa dopo aver passato la serata nel locale. In auto, il 30enne sarebbe sceso dichiarando di voler chiarire una questione. la coppia avrebbe quindi litigato. A un primo riscontro sul corpo, Mattia Caruso presentava diverse ferite da coltellata. Solo una era stata letale: quella all’altezza del cuore. L’uomo è morto ore dopo in ospedale.

All’inizio delle indagini, si era parlato di un aggressore esterno, che aveva litigato con la coppia. La questione sarebbe poi degenerata nel delitto. «(…) un uomo mascherato che si era defilato in tutta fretta» aveva raccontato la donna in un primo momento. Gli inquirenti non avevano però creduto a questa versione.

La confessione

Durante la confessione, invece, la ragazza avrebbe raccontato un’altra verità, ovvero di aver ucciso lei il fidanzato con un coltello a serramanico e di aver poi lanciato l’allarme. Ora deve rispondere all’accusa di omicidio volontario. Dopo aver ascoltato la confessione della giovane, ne è stato disposto il fermo.

Agli inquirenti avrebbe anche raccontato di aver messo il coltello nella tasca del fidanzato quando lui era ancora incosciente. Il movente non è ancora chiaro. Al momento, gli inquirenti ipotizzano che a scatenare la lite sia stato il rapporto burrascoso tra i due. Il 30enne apparteneva a una famiglia nota in Veneto per le fiere e le sagre.