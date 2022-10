Mattia Caruso, la famiglia: «Valentina vuole passare da vittima ma mente»

«Ha mentito fin dall’inizio e continuerà a farlo. Sono successe cose molto strane, vogliamo approfondire la situazione. Lei è una donna senza cuore e vuole fare la vittima, non le basta quanto ha fatto». Così la famiglia di Mattia Caruso commenta dopo la notizia che la fidanzata di Mattia, Valentina Boscaro, avrebbe confessato l’omicidio agli inquirenti.

Mattia Caruso, la famiglia parla dopo la confessione di Valentina

«Speriamo che la giustizia non ci caschi. Sono emerse cose molto strane che devono essere verificate» spiega la famiglia. «Era imprevedibile quando assumeva stupefacenti. Questo era spesso motivo di lite» avrebbe dichiarato la fidanzata agli inquirenti. Davanti al Pubblico Ministero, la donna avrebbe spiegato che Mattia l’avrebbe costretta a mangiare la carcassa della tartaruga domestica morta da poco e che l’avrebbe picchiata e minacciata. Chi indaga escluderebbe, però, la legittima difesa.

Prima della confessione, la donna aveva parlato di un uomo incappucciato che li avrebbe aggrediti. Secondo gli inquirenti, Mattia non sarebbe salito in auto e non si sarebbe accasciato a terra dopo pochi chilometri di percorso, come riferito dalla sua compagna. In queste ore gli inquirenti stanno indagando se la donna ha raccontato tutto nella sua confessione, oppure se ci sono ancora dei punti oscuri da chiarire.

Cosa hanno detto i familiari di Mattia

«Vuole passare da vittima ma non lo è». Questa è l’opinione della famiglia di Mattia Caruso, che ora chiede giustizia per il 30enne che ora non c’è più. Gli inquirenti stanno proseguendo con le indagini. «Mi sento svuotata, quella donna non ha dovuto nemmeno affrontare la paura del carcere, è fuori, mentre noi abbiamo perso nostro figlio» ha dichiarato la madre di Mattia Caruso attraverso la sua legale a Rai Due.

Secondo l’esame autoptico, il giovane sarebbe morto per una coltellata che gli avrebbe trafitto il cuore. «Se c’era qualcuno di violento non era certo lui» secondo la famiglia.