Formula 1, addio di Mattia Binotto: la Ferrari smentisce

Poche ore fa sembrava che Mattia Binotto e la Ferrari dovessero prepararsi definitivamente. Infatti, il successore di Binotto secondo le speculazioni avrebbe dovuto essere Frederic Vasseur, leader del team Alfa Romeo Racing. Tuttavia, è arrivata la smentita ufficiale di Ferrari attraverso un tweet chiaro e preciso.

Comunicato della Scuderia Ferrari: In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento. — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2022

Il comunicato Ferrari su Mattia Binotto

Il comunicato che la Scuderia Ferrari ha voluto pubblicare su Twitter è molto chiaro. La casa di Maranello è chiara e definisce «voci totalmente prive di fondamento» le speculazioni che hanno dato Mattia Binotto lontano dalla scuderia. A dare la notizia di un allontanamento di Binotto dalla Ferrari ci aveva pensato Leo Turini, giornalista molto vicino alla casa produttrice e spesso autore di veri scoop grazie alle sue fonti sicure.

A questo punti, molti si chiedono se la notizia sia da dimenticare completamente o abbia qualche fondamento. Infatti, secondo alcuni, questa smentita ufficiale da parte della Ferrari servirebbe soltanto a non destabilizzare l’ambiente in vista della prossima gara di Abu Dhabi, l’ultima della stagione.

Il percorso dell’attuale Team Manager della Ferrari

Mattia Binotto è diventato Team Manager della Ferrari nel 2019, succedendo a Maurizio Arrivabene. Grazie a lui si sono visti alcuni miglioramenti e la «Rossa» ha anche sfiorato il titolo, perdendo comunque contro Mercedes e Red Bull che negli ultimi anni sono sembrate nettamente più avanti rispetto all’azienda italiana. Inoltre, diversi fan della Ferrari hanno spesso imputato a Binotto alcune sconfitte.

Per questa ragione, vista l’ennesima stagione fallimentare, erano circolate voci di un eventuale addio di Mattia Binotto dalla Ferrari. I probabili candidati per prendere il suo posto erano stati individuati in Frederic Vasseur dell’Alfa Romeo Racing, per alcuni il sostituto ideale vista la sua condivisione della filosofia Ferrari, Altri invece, pensavano a Gunther Steiner, vulcanico manager della Haas. Ad ogni modo, ora queste voci sembrano inutili e non bisogna fare altro che attendere eventuali aggiornamenti sulla situazione.