Matthew Perry: «Sono stato in coma 2 settimane per abuso di oppioidi»

«I medici hanno detto alla mia famiglia che avevo il 2% di possibilità di vivere. Mi hanno attaccato a una macchina, Ecmo, per ossigenare cuore e polmoni. C’erano cinque persone attaccate a quella macchina quella notte. Le altre quattro sono morte. La domanda è: perché io? Ci deve essere una spiegazione». Così Matthew Perry racconta il coma dovuto all’abuso di oppioidi

Matthew Perry, il coma per abuso oppiodi e la convalescenza di 9 mesi

L’attore ha confessato di aver vissuto il coma all’età di 49 anni e di aver rischiato di morire. La dipendenza dagli oppioidi era iniziata sul set di Friends. «Erano comprensivi e pazienti. Proprio come i pinguini, che circondano e sostengono chi di loro è malato o molto ferito. Camminano intorno a quel pinguino fino a quando può camminare da solo. Questo è ciò che il cast ha fatto per me». Con il loro aiuto, Matthew riesce a riprendersi: «La stagione 9 è stato l’anno in cui sono stato sobrio per tutto il tempo. E indovinate per quale stagione sono stato nominato come miglior attore?».

Dopo la fine della sit-com che ha caratterizzato gli anni Novanta, Matthew si trova da solo ad affrontare la dipendenza e crolla di nuovo nel baratro. Quindici riabiltazioni e quattordici interventi, oltre ai 5 mesi passati in ospedale, di cui due settimane in coma. Il 53enne si è svegliato, ma ha dovuto tenere una sacca per la colostomia per i successivi 9 mesi.

Il racconto dell’attore di Friends

Ora che sta bene e che sta per uscire il suo libro con la sua storia, Matthew si definisce come: «un ragazzo estremamente grato. Sono grato di essere vivo, questo è certo. E questo mi dà la possibilità di fare qualsiasi cosa».

In Italia, l’attore è molto amato per il suo ruolo di Chandler Bing nella popolare serie anni Novanta Friends.