Mathäus Antonius Maria Graf von Thun und Hohenstein, per tutti Matteo Thun. Pioniere dell’architettura sostenibile, il designer altoatesino nel corso della carriera ha progettato praticamente di tutto, dai soprammobili agli orologi, fino agli accessori per il bagno, senza dimenticare ovviamente numerosi edifici. Partito dal Nord Italia, ha conquistato il mondo con le sue idee e da decenni è uno dei dei designer più apprezzati a livello internazionale.

Gli studi e l’approdo a Milano

Nato a Bolzano nel 1952, Matteo Thun ha studiato in Austria all’Accademia di Salisburgo e poi all’Università di Firenze, trasferendosi a Milano dopo la laurea. Nel capoluogo lombardo ha conosciuto l’affermato architetto e designer Ettore Sottsass. Partner dello studio Sottsass Associati insieme a Aldo Cibic, Marco Zanini e Marco Marabelli, nel 1981 è stato tra i fondatori del collettivo Memphis e tre anni dopo ha aperto il proprio studio a Milano.

Designer eclettico

Noto per la trasversalità dei suoi lavori, Matteo Thun è stato art director per Swatch dal 1990 al 1993 e successivamente ha lavorato per marchi come Lavazza, Alessi, Tiffany e molti altri. Professore di design all’Università delle Arti applicate di Vienna dal 1983 al 2000, nel corso della carriera ha ideato numerosi oggetti per la casa e la persona, ha progettato interni e interi edifici, come il Virgilius Mountain Resort di Merano e il quartier generale di Hugo Boss a Coldrerio, in Svizzera.

Parola d’ordine: sostenibilità

Nel 2001 ha fondato Matteo Thun & Partners, studio con doppia sede a Milano e Shanghai, che oggi conta un team di circa cinquanta persone fra architetti, product designer, progettisti di interni e graphic designer. Da sempre, il filo conduttore dei lavori firmati Thun è la sostenibilità, filosofia che guida scelte di materiali e soluzioni energetiche di ogni progetto, dalle tazzine da caffè agli edifici all’avanguardia.

Tra azienda di famiglia e premi internazionali

Tazzine da caffè, già. Architetto e designer di fama internazionale, Matteo Thun collabora da sempre con l’azienda di famiglia che porta il suo cognome, ditta fondata nel 1950 che produce con successo decorazioni per interni, ceramiche e numerosi accessori per la cucina. Tre volte Compasso d’Oro, Thun nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti: tra gli altri, il Premio Ischia di Architettura alla carriera, il Good Design Award per la serie bagno Onto di Duravit, il Green Good Design Award per il miscelatore Isy System di Zucchetti, mentre per i lavori di architettura e interiors si possono menzionare il Green Good Design Architecture, l’European Hotel Design Award/Architecture + Interior e il Wellness Travel Award.