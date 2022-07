Non solo Salvini, quando il sudore irrompe in politica

Cogito ergo sudo. Fosse così, per Matteo Salvini sarebbe un bella medaglia: l’idea che basti elaborare un pensiero (politico) per surriscaldarsi. E invece no, purtroppo per lui in questa campagna elettorale agostana e spudorata basterà agitarsi ai comizi, alzare i toni e improvvisare qualche “bagno di folla” per squagliarsi al sole: del resto mai c’era stata nella storia della Repubblica in Italia un’elezione alla fine dell’estate, e il centrodestra dopo aver dato l’ultima fatale spallata al governo Draghi è inutile che pianga sulle proprie camicie sudate: avete voluto la bicicletta?, adesso imparerete quanto sotto questo sole/è bello pedalare. C’è da dire che il Capitano della Lega sembra a suo agio, in giro per sagre a indossare l’abito che gli piace di più, il solito: quello dell’uomo del popolo, che come l’elettore magna, beve e suda.

"Sì, c'ho le braghe corte, mangio le salsicce e sudo" – Matteo Salvini, manifesto programmatico #candidatichedavvero pic.twitter.com/efJbDG4Nw7 — nonleggerlo (@nonleggerlo) July 24, 2022

Dal palco di Domodossola, in Piemonte, Salvini si è presentato sbarbato, a quanto pare per colpa di una scommessa con Silvio Berlusconi (ma più che ringiovanito è sembrato solo più gonfio) e ha rivendicato, con orgoglio: «Mi faccio la barba, c’ho le braghe corte, mangio la salsiccia e sudo. E vabbè. Son mica come quelli del Pd che non sudano mai. Evidentemente perché hanno un sangue particolare che non scorre nelle vene. Pensandoci, io Enrico Letta sudato non l’ho mai visto. Evidentemente ha una cultura maggiore. Insegnava a Parigi e spero che torni presto a insegnare a Parigi perché la Francia non può privarsi di un contenuto intellettuale così importante». Contenuti elettorali di spessore, insomma, come lo stesso Letta non ha potuto fare a meno di notare: «Apperò, irrompe il sudore. Se si parte così dove si può arrivare?».

Apperò. Irrompe il #sudore. Se si parte così dove si può arrivare? https://t.co/NgGwxQDI3X — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 24, 2022

Meglio non darsi una risposta, anche se Salvini, oltre l’ascella, potrebbe rinfrescarsi la memoria. Se è vero che lui non è nuovo a evidenti “perdite di liquidi” in pubblico, come quando venne tamponato con un fazzolettino sulla fronte da Berlusconi o fu immortalato con una camicia azzurra ormai diventata irrimediabilmente bi-color di fianco a un asciuttissimo Michele Emiliano, forse si è dimenticato che anche i dem grondano di fatica, eccome.

La sinistra perde anche liquidi, non solo voti: il caso Zingaretti

Basta riguardare le foto di Nicola Zingaretti, attuale presidente della Regione Lazio, quando fu proclamato segretario del Pd: in sala mancava l’aria condizionata e lui diede chiari segni di insofferenza climatica dentro la sua tenuta giacca+camicia+cravatta. Con una aggravante: era solo primavera, il 17 marzo 2019 per la precisione, e al netto del climate change galoppante le temperature erano sicuramente più abbordabili. Sarà stata l’emozione.

Identico effetto sauna anche per Matteo Renzi, pizzicato più volte in versione non più freschissima, alla “sua” Leopolda e in altre occasioni.

Bettino Craxi e l’ascella “emozionata” del 1991

Anche se forse l’antesignano dell’ascella “emozionata” è stato Bettino Craxi, beccato nel 1991 con una vistosa macchia sotto il braccio mentre brandiva un mazzo di fiori a ‘mo di trofeo durante un caldo Congresso del Psi di Bari. E pensare che non era ancora cominciato il periodo di Tangentopoli, che scoppiò l’anno dopo: lì sì che ci sarebbe stato da sfiancarsi per sopravvivere al terremoto politico.

Anche i francesi si scompongono: come finire in una Valls di sudore

Ma sudare mica è una prerogativa di noi italiani, arruffoni ed esagitati. Anche gli impettiti politici francesi ci sono cascati più volte, come dimostrano le immagini dell’ex premier francese socialista Manuel Valls, che nel 2015 a La Rochelle trasformò la sua camicia bianca in una versione trasparente e un po’ sexy, forse anche perché stava parlando di immigrazione e si sa, l’argomento è sempre bollente.

La sudata però è democratica e bipartisan, non risparmia nessuno. Così lo stesso destino e la stessa camicia impresentabile capitarono all’ex presidente Nicolas Sarkozy, sempre per restare a Parigi e nei dintorni: chissà se a farlo penare c’erano il futuro del Paese, le fibrillazioni con Carla Bruni o le vicende giudiziarie che lo hanno braccato negli anni.

Il fazzolettino impregnato che costò l’elezione a Nixon

Infine Oltreoceano. Ben prima dello scandalo del Watergate, a complicare i piani di Richard Nixon nel 1960 fu l’eccessiva sudorazione durante il dibattito televisivo con J.F. Kennedy. Vi fidereste di un candidato che mentre prova a convincervi si riempie di goccioline in faccia? A nulla servì il fazzolettino usato per tamponare il viso, gli americani non la bevvero e Nixon dovette aspettare qualche anno per arrivare alla Casa Bianca.

Più recentemente, indimenticabile la figuraccia di Rudolph Giuliani, capo della squadra legale di Donald Trump, nel 2020. In una concitata conferenza stampa in cui il team dell’ex presidente contestava il risultato delle elezioni che aveva visto prevalere il rivale dem Joe Biden, l’ex sindaco di New York a un certo punto cominciò ad accaldarsi, col tragicomico risultato che dalla fronte iniziarono a scendere rivoli di… tinta per capelli, per la gioia dei social che infierirono impietosamente. Del resto forse era un segnale di qualcosa di più grosso: l’impero di Trump che si stava sciogliendo dopo quattro anni al potere.