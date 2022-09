Salvini, l’occhio del cieco e il peggio della settimana elettorale

Ne sentiremo la nostalgia? Chissà. Poco male comunque, in Italia si dice sempre che siamo condannati alla campagna elettorale permanente, quindi non vi illudete pensando che a urne chiuse la propaganda si spenga. Anzi. E poi i governi nel nostro Paese durano in media poco più di un anno, quindi magari non lo sappiamo ma le prossime elezioni potrebbero essere di nuovo dietro l’angolo. Fatto sta che l’estate politica più pazza del mondo è finita, per fortuna, e si porta con sé tutte le sparate più grossolane, gli strafalcioni, le inadeguatezze dei candidati. Anche questa settimana chi sta cercando disperatamente di rimontare è incappato in qualche castroneria, chi invece probabilmente ci governerà continua a inanellare una figuraccia dietro l’altra o un siparietto cringe evitabile. E allora ecco l’ultima selezione del peggio della settimana raccolto da Tag43.

Salvini, dai un occhio a quello che dici

Matteo Salvini, e chi se non lui, si piazza sul gradino più in alto del podio. Ospite di Porta a porta, era in studio con Mario Barbuto, presidente dell’Unione italiana ciechi e candidato per il centrodestra a Palermo. Nel presentarlo, il “Capitano” ha pensato bene di usare queste parole: «Mario al Senato sarà un occhio per milioni italiani». Diciamo che poteva usare un’altra metafora, o se l’ha fatto apposta allora è difficile che gli italiani si sentano al sicuro sapendo di aver delegato i loro occhi a quelli di un non vedente. Bruno Vespa ha fatto scendere il gelo, ma d’altronde nella stessa puntata ha dovuto ascoltare anche le fantasiose ricostruzioni di Silvio Berlusconi sull’invasione russa dell’Ucraina. E Barbuto? Avrà guardato in cagnesco Salvini?

Portare in Senato Mario #Barbuto (presidente dell’Unione Italiana Ciechi) “significa portare un occhio per milioni di italiani” 👁 Ma l’ha detto davvero? #salvini #portaaporta pic.twitter.com/jOSnKrBx37 — Marco Bencivenga (@bencimar) September 22, 2022

Silvio e Mosca, rapporti complicati

Berlusconi, dicevamo. Da come ha parlato di Vladimir Putin, si capisce che il Cavaliere ha un rapporto delicato con Mosca. Formalmente dovrebbe essere quello atlantista, europeista e moderato della coalizione del centrodestra, di fatto con la sua dichiarazione su Zelensky che doveva essere sostituito da «un governo di persone perbene» si è rivelato essere una specie di megafono del Cremlino. C’è però un’altra mosca, con la “m” minuscola, con la quale ha avuto un rapporto ancora più complicato: quella che ha ammazzato durante un video su TikTok, con una prontezza di riflessi niente male per un quasi 86enne. L’insetto è poi ricomparso pure in collegamento con Sky Tg24, tanto da far venire il dubbio: visto che la gag era venuta bene, era tutto studiato o forse Silvio oltre che una buona dose di fard ha bisogno anche di una zanzariera?

Silvio Berlusconi kills a fly. Sept 18, 2022 pic.twitter.com/zvIAYPulQm — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) September 19, 2022

Conte forse lavora troppo, gli italiani di sicuro non così tanto

Infine lui, Giuseppe Conte. Sta portando avanti quella che sembra essere una grande rimonta al Sud, visto che i sondaggi (anche quelli che non si possono più diffondere) darebbero il suo Movimento 5 stelle in recupero. Obnubilato dalle troppe ore di impegno elettorale spese quotidianamente, ha fatto casino con un altro tipo di ore, quelle di lavoro degli italiani. Che saranno pure un popolo di stacanovisti, ma forse l’ex premier, sempre a Porta a porta (c’era qualcosa di strano nell’aria?) ha un pizzico esagerato: «Voi lavorate in media 70 mila ore annue. In Francia 50 mila». Calcolando i dati del 2022, ci sono 252 giorni lavorativi all’anno. Fanno 277 ore al giorno. Tantine. Probabilmente “l’avvocato del popolo” ha fatto casino con un’altra cifra, quelle delle ore da lavorare prima di andare in pensione: considerando circa 35 ore settimanali per 52 settimane e 40 anni di carriera, allora sì, si sale intorno a quota 70 mila. Che poi i giovani ci arriveranno mai a quella pensione? Questo è un altro discorso.