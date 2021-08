Segretario di spartito

Cosa farà alle donne Matteo Salvini…Una cosa è certa, chi è stata o è legata al leader della Lega non resiste alla tentazione di dedicargli almeno una canzone. Lo ha fatto recentemente la fidanzata Francesca Verdini che su Instagram, a corredo di alcune foto romantiche della coppia in vacanza, ha scritto alcuni versi di Canzone di Lucio Dalla. «Non so aspettarti più di tanto/Ogni minuto mi dà/L’istinto di cucire il tempo/E di portarti di qua/Ho un materasso di parole/Scritte apposta per te/E ti direi spegni la luce/Che il cielo c’è». Per poi chiosare: «Io i miei occhi dai tuoi occhi/Non li staccherei mai/E adesso anzi io me li mangio/Tanto tu non lo sai».

Senza dubbio una scelta raffinata, ma lontana dalla music selection che Salvini – che ha sempre dichiarato la sua passione per Fabrizio De Andrè – aveva pensato per la sua festa di compleanno a sorpresa in uno stabilimento balneare sul litorale romano. In quell’occasione a omaggiare la neo 29enne erano intervenuti Pupo e Al Bano. «È stata una festa bellissima, mi hanno invitato e sono andato, una festa piena di umanità, davvero una grande serata», ha poi raccontato l’ugola di Cellino San Marco all’AdnKronos. «Io ho cantato Felicità, che non può mai mancare, poi anche l’inno di Mameli».

Le parole di Gio Evan per l’addio di Elisa Isoardi

Caso vuole (o forse no) che sempre con i versi di un poeta-cantautore Salvini fosse stato scaricato via social da Elisa Isoardi. Chi non ricorda lo scatto dall’allure after sex che la conduttrice aveva postato su Facebook? Solo poche parole per ufficializzare la fine di una relazione durata cinque anni, dal 2013 al 2018, di cui i primi due vissuti in modo clandestino: «Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora». Parole che hanno dato a Gio Evan più fama della sua canzone Arnica presentata a Sanremo 2021.