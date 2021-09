Matteo Salvini apre al nucleare: «Sì a centrali pulite in Lombardia»

Per sterilizzare la minaccia di un aumento del costo delle bollette la ricetta di Matteo Salvini si chiama: energia nucleare. «L’Italia è l’unico paese G8 senza nucleare» ha detto Salvini «Circondata da Paesi che producono e ci vendono nucleare. Bisogna tornare a studiare il nucleare pulito. Si tratta di un dovere, altrimenti resteremo ultimi. Spero non ci sia un no ideologico. Non possiamo importare nucleare e poi accorgerci che la bolletta aumenta». «Non è possibile» ha continuato Salvini «aspettare che le bollette aumentino del 40% e quindi ho chiesto fortemente al governo e a Draghi interventi per tagliare la parte di tasse che appesantisce la bolletta in modo che questo aumento arrivi a zero».

Matteo Salvini: «Serve riavviare una ricerca sul nucleare»

Secondo il leader leghista che si trova a Milano nell’ambito della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative in Italia serve «Riavviare una ricerca sul nucleare, visto che in Europa sono operative 128 centrali nucleari ovunque».

Salvini, però si oppone all’ipotesi di un referendum. «No, nessun referendum» ha precisato «Ne facciamo uno alla volta e stiamo raccogliendo ancora le firme per quello sulla giustizia».

Matteo Salvini: «L’energia nucleare è pulita e sicura»

«In Lombardia» ha ricordato «ci sono 13 termovalorizzatori, anche a Milano. L’energia nucleare è quella più pulita e sicura, quindi perché no: da milanese vorrei pagare la luce meno noi stiamo andando in senso contrario rispetto a tutto il mondo. Dei paesi del G8 l’unico senza energia nucleare è l’Italia».

In questo senso il numero uno della Lega sarebbe favorevole a costruirla persino in Lombardia «E che problema c’è?» ha domandato ai cronisti «Ci sono centrali nucleari nei pieni centri storici di tante città».

Matteo Salvini: «Col nucleare torneremmo un grande Paese»

Salvini ha ricordato la presenza di centrali nucleari in tanti Paesi europei, e ha chiesto: «Ha senso andare ancora avanti così, importando l’energia elettrica e pagando la bolletta più cara?».

Secondo Salvini «Se avessimo migliori rapporti con la Russia il gas ci costerebbe meno, se riavviassimo studi sull`utilizzo del nucleare moderno, sicuro e pulito, come fanno tutti i Paesi del G8 e l`Europa (128 centrali operative) torneremmo un grande Paese».