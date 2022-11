Salvini, Musk e la politica delle sparate su Twitter

Matteo Salvini ha scritto a Elon Musk su Twitter e lo sventurato rispose! Non proprio a lui direttamente, ma a Tesmanian.com, la newsletter di Tesla e SpaceX, approdata su Twitter nel febbraio 2019, con quasi 150 mila follower, diciamo non tantissimi. Tesmanian informa Musk che «in Italia un ministro che lo chiama “genio innovatore” lo invita a investire». Musk: «Gentile da parte sua, non vedo l’ora di incontrarlo». Salvini avrebbe dovuto fargli rispondere dalla Padania che, tra l’altro, è su Twitter dal luglio 2012 e ha ben 4.500 follower, per tenere le stesse distanze che il miliardario ha tenuto con lui: «Sarìa un piaser e un onor, par eo e porte del me minister e xe sempre verte». Luca Zaia lo avrebbe fatto. Invece, con poco orgoglio autonomista, ha rispolverato il suo inglese.

It would be a pleasure and an honor 🇮🇹

For you the doors of my ministry are always open. https://t.co/LYZSU6iXjK — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 19, 2022

La cantilena del «lavoro» che ripete il ministro per le Infrastrutture

L’incontro tra Musk e Salvini, se mai accadrà, darebbe impulso al Capitano che, da quando è ministro per le Infrastrutture, inizia sempre i suoi tweet con «Sono già al lavoro per capire…», «Lavoro per un provvedimento di urgenza…», «Non vedo l’ora di mettermi al lavoro su…»: lo coglie un’euforia da lunedì o da primo gennaio, che già il mercoledì o il quattro del mese però si spegne, lasciando il posto a tweet più mesti: «Questa mattina ho visitato il Mose», «Felice di aver partecipato stamani alla benedizione delle barriere di cristallo che proteggono la Basilica di san Marco», «Ad Ariccia per la riapertura al traffico del Ponte Pio XI». Tutta quella voglia di mettersi al lavoro, esternata già il 26 ottobre, nella notte tragica dei risultati elettorali della sua Lega, da lui fatta precipitare all’8 per cento, gliela fanno passare quelli che gli rispondono, sempre su Twitter, «Ma vai in miniera!», con quel video di Marc Tarabella, che non passa giorno che non venga rilanciato sui social, dove l’eurodeputato a Strasburgo gli da del «fannullone» per non averlo mai visto in aula quando prendevano provvedimenti sugli appalti pubblici, di cui Matteo era correlatore.

Per non parlare delle riprese in mutande al Papeete col mojito: la sconsiderata strategia della “Bestia” Luca Morisi è il suo karma, chissà quando se ne libera. Gli ci vorrà una whashing interview di due pagine sul Corriere, come quella che Aldo Cazzullo ha fatto a Zaia, dove il governatore del Veneto dichiara nel titolo di aver imparato a odiare il razzismo addirittura a scuola, come se a dire «i cinesi mangiano i topi vivi, li abbiamo visti tutti» su Antenna veneta non fosse stato lui.

Salvini ha capito che le cose basta enunciarle, poi nessuno controlla se le fai…

Musk, dicevamo, è quello della Boring Company, dei tunnel per i viaggi iperveloci, di Neuralink, che ibrida il cervello umano con la tecnologia, è l’amministratore delegato di SpaceX, compagnia aerospaziale che creerà, a detta del billionaire, metropoli autosufficienti su Marte. Si capisce che Salvini ne sia rimasto affascinato, lui che vede avanzare a grandi passi la sua odissea nell’ospizio, se non muove presto le chiappe. Insomma questa politica che si fa su Twitter è perfetta per Salvini e per Musk: per Salvini perché ha capito, da quando scese in campo nel 1993 come consigliere comunale, che contano più che altro gli elenchi delle cose da fare, lui infatti si è specializzato nelle liste per la spesa, poi se non si fanno nessuno se lo ricorda, ma intanto sono 30 anni che gli paghiamo lo stipendio; per Musk perché per lui Salvini è come noi tutti, gli serviamo come fornitori non retribuiti di contenuti; ora che non sa cosa fare di Twitter vede nella politica un’occasione, per questo ha lanciato il referendum per chiedere a noialtri (sventurati anche noi che rispondiamo) se Donald Trump deve oppure no tornare su Twitter. Naturalmente la piattaforma Rousseau gli ha risposto che sì, deve tornare, perché – come hanno sottolineato molti – «ci mancherebbe altro! se si comincia a censurare un presidente chissà cosa succederà a noi cittadini normali!» (senza che li sfiori il dubbio che le cazzate che diciamo noi non producono esattamente gli stessi effetti di quelle che spara un presidente disturbato). Così Salvini può continuare a elencare, Musk a smarronare, il Ponte sullo Stretto e la metropoli su Marte chissà se si faranno: l’importante è continuare a cinguettare.