Matteo Romano, chi è? Età, fidanzata, canzoni e vita privata del cantante di Tik Tok

Cantautore italiano diventato virale su Tik Tok, Matteo Romano fa parte dei 25 big in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo 2022: vediamo chi è e quali sono le sue canzoni più famose.

Chi è Matteo Romano

Nato il 20 marzo 2022 a Cuneo, Matteo ha percorso studi classici prima di trasferirsi a Milano e cominciare il percorso universitario in comunicazione e marketing. La sua carriera musicale ha avuto inizio nel 2020 quando ha pubblicato in anteprima su Tik Tok quello che sarebbe diventato il suo singolo di debutto, Concedimi. In breve tempo il video è diventato virale in Italia, ha raggiunto oltre 3 milioni di like ed è stato rilanciato da tutti i creator più famosi dell’app. La canzone è poi stata pubblicata su tutte le piattaforme ed è arrivata alla doppia certificazione di platino.

A marzo 2021 ha ottenuto un contratto discografico con l’etichetta Universal Music Italia e ha pubblicato il singolo Casa di specchi. Pochi mesi dopo è stato selezionato per partecipare a Sanremo Giovani dove è arrivato terzo con la sua Testa e croce, curata anche dalle penne di Federica Abbate e Francesco “Katoo” Catitti. Un risultato che gli ha permesso di accedere di diritto tra i big dell’edizione 2022 del Festival della Musica Italiana.

Matteo Romano: vita privata e fidanzata

Ragazzo timido e molto riservato, Matteo Romano non ama condividere la sua vita privata sui social, dove preferisce invece postare contenuti legati alla musica o alla sua famiglia. Di lui si sa che condivide la passione del suono con il padre e con uno dei due fratelli gemelli: è stata proprio la sua famiglia a trasmettergli la passione musicale facendolo affezionare al cantautorato alla De Andrè e ai Red Hot Chili Peppers.

Quanto alla sua situazione sentimentale, nulla è dato sapere. Non è infatti noto se l’artista abbia una fidanzata o sia ancora in cerca dell’anima gemella.