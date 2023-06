Anche Renzi e la moglie al matrimonio in Giordania: lenzuola di lino in dono al principe

Tra i tanti ospiti presenti al matrimonio reale in Giordania tra il principe Hussein bin Abdullah II, 28 anni, e Rajwa Alseif, architetta di Riad di un anno più grande di lui, c’erano anche Matteo Renzi e la moglie Agnese. Unici italiani ad assistere al sì della coppia, hanno portato in dono un prodotto artigianale realizzato da un’azienda toscana.

Matteo Renzi e la moglie Agnese al matrimonio reale in Giordania

A dare la notizia è stato lo stesso leader di Italia Viva condividendo sui social una foto davanti alla facciata del Tesoro di Petra corredata dalla seguente didascalia: «In Giordania per il royal wedding. Fuga di qualche ora con Agnese, immersi nella bellezza di Petra».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Renzi (@matteorenzi)

Quindi il ritorno ad Amman, dove la sposa ha percorso il corteo nuziale a bordo di una Rolls Royce Phantom V realizzata nel 1968 per la bisnonna del principe. La cerimonia ha avuto luogo nel giardino di palazzo Zahran, lo stesso dove si erano giurati amore re Hussein e anche re Abdullah. Non era inatteso l’invito dell’ex premier italiano che, durante i suoi tre anni a Palazzo Chigi, aveva stretto buoni rapporti con l’attuale monarca giordano. La moglie Agnese, inoltre, aveva incontrato più volte Rania, consorte del sovrano.

I due si sono presentati con abiti rigorosamente made in Florence: white tie di Stefano Ricci per l’ex lui e abito rosa di Ermanno Scervino per lei. Proprio quest’ultima azienda è stata incaricata di scegliere il regalo di nozze per gli eredi al trono: preziose lenzuola in lino, con le iniziali degli sposi ricamate a mano, realizzate dalla Dea, azienda artigiana di Pistoia.

Gli altri invitati

Al grande evento erano presenti circa due mila persone, tra cui i principi del Galles William e Kate, la first lady americana Jill Biden, Ivanka Trump con il marito Jared Kushner, l’ex segretario di Stato americano John Kerry e l’ex speaker della Camera Usa Nancy Pelosi. Ospiti, tra gli altri, anche l’ex premier britannico David Cameron con la moglie Samantha, i reali d’Olanda Willem-Alexander e Maxima, le principesse Hisakoa e Tsuguko del Giappone e il principe e la principessa ereditari di Danimarca.