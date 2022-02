Inchiesta Open, Matteo Renzi e altri dieci imputati rinviati a giudizio

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 indagati, tra cui Matteo Renzi, per l’inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier. L’udienza preliminare si terrà il 4 aprile prossimo. Tra gli indagati per i quali è stato chiesto il processo ci sono anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l’ex presidente di Open Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. Coinvolte nell’inchiesta anche quattro società.

Inchiesta Open, quali sono le accuse

L’accusa principale della procura di Firenze è che Matteo Renzi, dal 2012 al 2018, abbia utilizzato la fondazione Open per finanziare il Partito Democratico, raccogliendo soldi da privati per eventi legati alla propria attività, senza però che questa rispettasse i requisiti di trasparenza e tracciabilità richiesti alle fondazioni che agiscono come organi di partito. L’inchiesta ha prodotto oltre 90 mila pagine che ruotano attorno alla tesi, da verificare nel processo, che questo strumento finanziario, ideato per organizzare ad esempio le annuali riunioni della Leopolda, agisse come articolazione di partito e che, in quanto tale, non abbia rispettato determinati obblighi riguardanti raccolta e gestione delle donazioni.

Inchiesta Open, anche Maria Elena Boschi tra i rinviati a giudizio

La richiesta riguarda Matteo Renzi, Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Alberto Bianchi (ex presidente di Open) e l’imprenditore Marco Carrai (amico storico di Renzi). Con loro rischiano il processo gli imprenditori Patrizio Donnini, Riccardo Maestrelli, Pietro Di Lorenzo, Alfondo Toto, oltre ai manager della British American Tobacco Giovanni Carucci e Carmine Gianluca Ansalone. Il reato di finanziamento illecito viene contestato ai vertici della Fondazione e ad alcuni imprenditori, che avevano donato ingenti somme alla fondazione fiorentina. Sono stati inoltre ipotizzati due episodi di corruzione a carico di Lotti, che in cambio di finanziamenti a Open si sarebbe speso per favorire disposizioni normative in linea con gli interessi di Costruzioni Generali spa e American British Tobacco. Tra le persone interessate dalla richiesta di rinvio a giudizio c’è il manager Piero Di Lorenzo insieme alla sua Irbm, azienda che ha prodotto il vaccino AstraZeneca in sinergia con l’università di Oxford. Secondo i pm avrebbe donato 130 mila euro alla Fondazione Open, allo scopo di ottenere il via libera della politica ad alcuni progetti.