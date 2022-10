Matteo Piantedosi, chi è il nuovo ministro dell’Interno

Prefetto di Roma ed ex capo di gabinetto di Matteo Salvini al Viminale, Matteo Piantedosi è il nuovo ministro dell’Interno del governo Meloni. Ha trascorso diversi decenni ad occuparsi di ordine pubblico e sicurezza e sarà il secondo prefetto di fila a ricoprire questo incarico dopo Luciana Lamorgese.

Matteo Piantedosi è il nuovo ministro dell’Interno

Nato a Napoli nel 1963, ha cominciato la sua carriera nella prefettura di Bologna come capo di gabinetto e, dal 2007, vice-prefetto. Nel 2009 è sbarcato al Viminale come direttore dell’Ufficio Relazioni parlamentari presso gli Affari legislativi, mentre nel 2011 è stato nominato prefetto a Lodi.

L’anno seguente è tornato nel palazzo romano come vice-capo di gabinetto del Ministro – e successivamente vicario – fino a quando, a fine 2012, è arrivato un altro salto in avanti con la nomina a vice-capo della Polizia con delega sul coordinamento e la pianificazione e poi a responsabile di vari piani nazionali legati alla sicurezza, la legalità e i fondi europei per le frontiere esterne.

Al 2018 risale l’incarico come capo di gabinetto di Matteo Salvini, mantenuto anche con il suo successore Luciana Lamorgese nel 2019 e fino al 2020, quando è stato nominato prefetto di Roma. Quindi il ritorno al Viminale in qualità di ministro come coronamento di una carriera impegnata nel garantire l’ordine pubblico della nazione.

Insieme a Salvini scrisse i decreti Sicurezza

Appassionato di ciclismo e di Pino Daniele, lettore di Gabriel García Márquez, Alberto Savinio e Nietzsche, Piantedosi viene considerato un esponente in quota Lega anche se formalmente sarebbe un tecnico. Sposato e con due figlie, il leader del Carroccio lo ha presentato come l’uomo insieme a cui ha scritto i decreti Sicurezza, quelle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa che considera suoi cavalli di battaglia – e che gli sono costati più di un processo.