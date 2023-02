Matteo Paolillo: età, fidanzata e film dell’attore che interpreta Edoardo in Mare Fuori

Questa sera al Festival di Sanremo l’attore salernitano Matteo Paolillo salirà sul palco dell’Ariston esibendosi con il brano ‘O Mar for. Il giovane sarà presente con alcuni colleghi facenti parte del cast di Mare Fuori per promuovere i nuovi episodi della serie e il debutto della terza stagione su Rai 2.

Il cast di Mare Fuori a Sanremo 2023

Tra gli ospiti della penultima serata sanremese ci sono infatti i giovani attori della fiction. La serie sta riscuotendo un enorme successo di pubblico, è arrivata alla terza stagione e i primi sei episodi trasmessi in anteprima su Rai Play hanno totalizzato otto milioni di visualizzazioni in 24 ore. La trama è molto avvincente e ha attirato una fascia di pubblico molto giovane, trattando in maniera realistica della criminalità minorile e del vissuto quotidiano all’interno del carcere di Nisida, a Napoli. Matteo Paolillo interpreterà la sigla della serie televisiva che ha scritto e cantato con lo pseudonimo di Icaro.

Chi è Matteo Paolillo: biografia, film e fidanzata

Matteo Paolillo è un giovane attore e cantante nato a Salerno il 6 ottobre 1995. Da sempre ha nutrito una passione per la recitazione e la musica. Ha cominciato ad esibirsi all’età di 13 anni con una piccola compagnia salernitana e a 18 anni decide di trasferirsi a Roma dove prosegue gli studi prima al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti e dopo al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si diploma nel 2019.

Il suo debutto in televisione avviene nel 2016 con Don Matteo, dove interpreta il protagonista di una puntata della serie. Ma l’anno della svolta è il 2020, quando ha un ruolo in Vivi e Lascia Vivere di Pappi Corsicato. Nello stesso anno approderà anche sul grande schermo nel film Famosa di Alessandra Mortelliti. É con il ruolo in Mare fuori però, che Matteo arriva al grande successo. L’attore veste i panni di Edoardo Conte, un piccolo boss che fa parte del clan Ricci con la passione per le donne e per le tigri condannato per spaccio.

La recitazione non è la sua unica passione. Matteo Paolillo, infatti, è un cantante e con altri musicisti ha costituito la Suba Crew. La band si esibisce in giro per l’Italia e nel 2017 ha pubblicato il primo album, Matrioska. Qualche anno dopo, con lo pseudonimo di Icaro, l’attore pubblica su YouTube il brano ‘O Mar for che riscuote molto successo e che sarà scelto come sigla iniziale della serie televisiva. Per quanto riguarda la vita privata, Matteo ha una storia d’amore con Alessia Fendi, che non appartiene al mondo dello spettacolo.