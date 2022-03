Matteo Oscar Giuggioli, chi è la fidanzata e in quali fiction ha recitato

Nonostante la sua giovane età, Matteo Oscar Giuggioli è già comparso come attore in diversi spettacoli, film e fiction di successo in cui il pubblico ha avuto modo di apprezzarne la bravura: presente anche nel cast di Vostro onore, serie tv in onda su Rai Uno a partire da lunedì 28 febbraio 2022, vediamo chi è, quali sono i ruoli che ha ricoperto e cosa si sa della sua fidanzata.

Matteo Oscar Giuggioli: film e fiction

Nato a Milano il 31 dicembre 2000 (ha dunque 21 anni), si è appassionato di recitazione, danza e musical fin da giovane. Ha infatti iniziato a frequentare corsi di formazione già a 16 anni presso la scuola teatrale L’Armadillo per poi debuttare nei teatri più importanti del capoluogo lombardo. Tra gli spettacoli più noti in cui ha recitato vi sono Lady Oscar, Don Chisciotte e Medea, con un evidente passaggio dal racconto più contemporaneo a quello di stampo classico.

Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 2017 con Gli Sdraiati, a cui ha fatto seguito l’anno successivo l’ottenimento di una parte in Succede. A consacrarlo al successo sono stati però il film Sotto il sole di Riccione (in cui ha interpretato Tommy) e le fiction Un passo dal cielo e Buongiorno mamma.

Nel 2022, oltre ad essere protagonista di Vostro Onore nei panni del figlio del giudice Pagani interpretato da Stefano Accorsi, è apparso anche nel film Il filo invisibile distribuito prima in sala e poi su Netflix.

Matteo Oscar Giuggioli: chi è la fidanzata

Per quanto riguarda la vita sentimentale, attualmente non è noto se Matteo sia impegnato o meno. Ciò che si sa è che in passato è stato legato ad Alice Luvisoni, anche lei attrice apparsa nella quarta stagione della serie Skam Italia.

L’ultima foto insieme pubblicata sui social risale però al 2019, e da allora nessuno dei due ha più condiviso scatti insieme all’altro né con partner differenti: non è dunque noto se le loro vite si siano separate o siano ancora intrecciate.