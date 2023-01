Matteo Messina Denaro, cos’è il Ros che l’ha catturato

L’arresto di Matteo Messina Denaro è stato effettuato dal Ros, corpo speciale dei Carabinieri il gruppo è stato creato nel 1990 prendendo il dna e la struttura del Nucleo Scintilla.

Quando è stato creato il Ros

Ad arrestare il boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro è stato il Ros, ovvero il Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, nato da un reparto creato dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il Nucleo speciale di polizia giudiziaria, soprannominato Nucleo Scintilla, venne fondato nel maggio 1974 dal generale per combattere e fermare il terrorismo interno. All’epoca il gruppo contava solo 40 carabinieri, scelti proprio da Dalla Chiesa per le indagini più critiche: il reparto fu utilizzato in prima linea durante gli anni di piombo. I

l Nucleo era speciale e diverso per le novità portate sul metodo investigativo caratterizzato da osservazioni, pedinamenti, intercettazioni per identificare i membri delle fazioni e i loro contatti, arrivando progressivamente ai piani alti. Questo metodo, evidenzia l’Arma, «contribuì agli inizi degli anni Ottanta alla disarticolazione dei più importanti gruppi terroristici attivi in Italia, quali le Brigate Rosse, Prima Linea, Nuclei Armati Rivoluzionari, venne, poi, adottato per il contrasto a qualsiasi forma di criminalità organizzata».

Istituito formalmente nel 1990

Versione migliorata e modernizzata del Nucleo Scintilla, il Ros è stato istituito formalmente il 3 dicembre 1990, si organizza in una struttura centrale e una periferica, come ai tempi di Dalla Chiesa, è comandato da un generale, Pasquale Angelosanto. Ai suoi ordini operano quattro reparti: Antiterrorismo, Indagini tecniche, Indagini telematiche, Crimini violenti. Invece la struttura anticrimine periferica è formata in 8 Reparti Anticrimine da Torino, Milano, Roma, Bari, Napoli, Catanzaro, Reggio Calabria, a Palermo, e 18 Sezioni Anticrimine, localizzate nelle sedi di Procure distrettuali Antimafia e Antiterrorismo, oltre che di altri tre Nuclei a Livorno, Nuoro e Foggia.

Gli investigatori del Ros hanno portato arresti eccellenti come quello di Totò Riina, il 15 gennaio 1993, eseguito dall’unità Crimor guidata dal capitano Ultimo. Inoltre, il raggruppamento ha operato in indagini come «Crimine» contro la ‘ndrangheta nel luglio 2010 e «Mondo di mezzo» a Roma tra il 2014 ed il 2015.