Messina Denaro, trovata l’auto del boss

L’auto del boss Matteo Messina Denaro, un’Alfa Romeo Giulietta, è stata individuata in una sorta di garage a Campobello di Mazara, a pochi passi dalla casa di Giovanni Luppino, l’incensurato che ha accompagnato il capomafia con la sua auto, una Fiat Bravo, nella clinica di Palermo dove entrambi sono stati arrestati lunedì.

L’auto è intestata alla madre di Andrea Bonafede

Secondo gli investigatori, all’alba del giorno del blitz il boss avrebbe lasciato la sua Giulietta vicino all’abitazione di Luppino e, con la Bravo di quest’ultimo, i due hanno poi raggiunto Palermo, diretti verso la casa di cura privata La Maddalena, dove il capomafia latitante aveva appuntamento per una seduta di chemioterapia. L’autovettura si trovava nei pressi del suo terzo covo a Campobello di Mazara. Per la precisione in via San Giovanni, a 300 metri dal primo covo individuato. L’autovettura, di colore nero, risulta immatricolata nel 2020, è regolarmente assicurata e sarebbe intestata a Giuseppa Cicio, madre di Andrea Bonafede. Ovvero, l’uomo di Campobello di Mazara di cui il boss aveva acquisito l’identità.

Nel terzo covo del boss anche una biografia di Putin

È proprio grazie all’Alfa Romeo di Messina Denaro che gli investigatori sono riusciti a risalire al primo covo del boss, individuato a Campobello di Mazara. Nel borsello che portava il capomafia al momento dell’arresto, c’era infatti una chiave. Dal codice della chiave, i pm sono arrivati alla Giulietta: in seguito gli investigatori hanno ricostruito (grazie un sistema di intelligenza artificiale) gli spostamenti del veicolo del boss mafioso, risalendo al suo nascondiglio di vicolo San Vito. Nel terzo e ultimo covo del boss sono state rinvenute decine i volumi trovati nell’appartamento sugli argomenti più disparati, tra i quali anche alcuni testi storici. Tra essi, una biografia di Vladimir Putin. Oltre ai libri, erano presenti scontrini e biglietti aerei con destinazioni varie, tra cui Inghilterra e Sud America.