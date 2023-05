Matteo Gualeni morto dopo uno schianto in moto: aveva 22 anni

Terribile dramma stradale nel quale ha perso la vita un giovane di 22 anni, Matteo Gualeni. L’incidente si è verificato lunedì 22 maggio intorno alle 19.30 in via Gargarino nella località di Riva di Solto, in provincia di Bergamo. Il ragazzo era gravissimo ma è stato trasportato in ospedale dove poi ha perso la vita.

La dinamica dell’incidente di Matteo Gualeni

L’incidente stradale che ha coinvolto Matteo Gualeni, un 22enne di Sovere, è stato molto violento e il giovane si era procurato una frattura esposta al braccio destro e soprattutto un preoccupante trauma toracico. Il ragazzo, della frazione Sellere di Sovere, stava facendo un giro con un amico, con la moto. In un batter d’occhio, per cause non ancora chiare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Il 22enne forse con la ruota potrebbe aver urtato il bordo del marciapiede oppure potrebbe aver superato una buca profonda abbastanza da fargli perdere l’equilibrio sul veicolo. L’amico motociclista ha dato l’allarme chiamando i soccorsi per farlo trasportare in ospedale. Vista la gravità delle sue condizioni si è deciso di far alzare in volo l’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato operato d’urgenza. Ad ogni modo, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con certezza la dinamica.

L’arrivo dei soccorsi e l’ultima telefonata alla madre

Quando sono arrivati i soccorsi del 118, il medico ha notato che il ragazzo aveva la pressione bassa e che si abbassava sempre più velocemente. Lo ha fatto portare in elicottero al Papa Giovanni, dove è stata scoperta la presenza di una vasta emorragia interna. I medici hanno cercato di salvarlo ma era troppo tardi: Matteo ha perso la vita poco prima delle 23. «Mi sono rotto un braccio», queste sono state le ultime parole che Matteo Gualeni ha detto alla madre, chiamata con il telefono mentre era in ospedale.