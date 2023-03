Matteo Gadaldi morto a 24 anni: è precipitato per 10 metri durante una scalata

Tragedia durante la scalata della Madonnina. Un ragazzo di 24 anni, Matteo Gadaldi, è morto dopo essere precipitato e aver fatto un volo di 10 metri. Il giovane stava effettuando una scalata sulla cascata di ghiaccio insieme ad un amico ma, durante la salita, per cause ancora da accertare, ha perso la presa (forse a causa di un pezzo di ghiaccio che si è staccato) ed è caduto.

Matteo Gadaldi morto durante una scalata

L’incidente è avvenuto mercoledì mattina poco dopo le 10.30 sulla cascata di ghiaccio della Madonnina, in Val d’Avio. Il giovane stava seguendo la formazione per diventare guida alpina e si trovava in cordata con un amico infermiere che ha assistito alla tragedia. Il 24enne è caduto all’indietro, volando per diversi metri e picchiando violentemente contro la parete. Nonostante l’amico abbia dato immediatamente l’allarme, per Gadaldi non c’è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto in elisoccorso. Sul posto sono giunti anche il Soccorso alpino e i militari della Guardia di Finanza che hanno raccolto gli elementi per indagare sulle dinamiche dell’incidente.

Il suo sogno era diventare una guida alpina

Matteo Gadaldi voleva diventare guida alpina, amava la montagna e aveva militato per diversi anni nella Polisportiva Albosaggia. «Ci piace pensare che in Matteo l’amore per la montagna sia nato con la Polisportiva Albosaggia, anche se probabilmente questo suo amore e modo di vivere è sempre stato in lui. Dopo la carriera da atleta di skialp sei sempre stato vicino alla montagna, prima come pastore e poi come boscaiolo. Il tuo sogno più grande era quello di potere vivere di montagna, diventando una guida alpina». Così lo ha ricordato la società sportiva in un messaggio di cordoglio alla famiglia. Un dolore che ha colpito tutti come un macigno.