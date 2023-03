Matteo Berrettini, il ritiro ai quarti di finale ad Acapulco per infortunio

Matteo Berrettini costretto al ritiro ai quarti di finale dell’ATP 500 di Acapulco. Il tennista italiano, reduce da un brutto infortunio al polso che l’ha tenuto lontano dai campi per molto tempo, ha dovuto abbandonare il match contro il norvegese Rune, questa volta per un problema alla gamba.

Unfortunately Matteo Berrettini is forced to retire due to injury. @holgerrune2003 advances 6-0 1-0 RET at #AMT2023 Get better soon, Matteo! pic.twitter.com/a5USr8VH0a — Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2023

La partita di Matteo Berrettini ai quarti di finale di Acapulco

Matteo Berrettini aveva una gran voglia di ritornare a vincere partite importanti visto che negli ultimi tempi, tra infortuni e vicende extra-sportive, il tennista romano non stava attraversando un buon periodo. L’ATP 500 di Acapulco, torneo di buon prestigio, sembrava essere il trampolino ideale per tentare la nuova scalata nel ranking mondiale. Tuttavia, dopo due buone partite contro Alex Molcan ed Elias Ymer, il tennista italiano è crollato. Difatti, nei quarti di finale ha incontrato Holger Rune, giovane norvegese di 19 anni e attuale numero 10 del mondo. Il primo set è stato un dominio assoluto del norvegese che sembrava essere estremamente reattivo e vivace in campo. Il risultato parla chiaro: 6-0, un parziale duro ma giusto. A Berrettini non è servita neanche la sosta per forte pioggia sul 4-0 40-15 per rientrare in campo con lo spirito giusto.

Il ritiro del tennista italiano

Dopo aver perso il primo set con un parziale netto, Matteo Berrettini ha provato a giocare nel secondo con più reattività ma senza successo. Quindi, dopo aver perso il primo game del secondo set, ha spaccato una racchetta in campo e ha deciso di ritirarsi. Il pubblico non ha apprezzato il nervosismo dell’atleta italiano e l’ha fischiato per il comportamento anti-sportivo. I fischi sono proseguiti anche quando Berrettini ha lasciato il campo centrale per recarsi nello spogliatoio. Non sono chiari ancora i motivi del ritiro del tennista romano, ma sembrerebbe che abbia avvertito un problema alla gamba destra. Un’altra delusione per il tennis italiano, ma si spera che Berrettini possa recuperare per settimana prossima e che riesca a giocare il prestigioso torneo ATP 1000 di Indian Wells.