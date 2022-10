Matteo Berrettini, nuovo amore con Paola Di Benedetto?

Dopo la fine della storia con la collega Ajla Tomljanovic e il flirt con la modella statunitense Meredith Mickelson, Matteo Berrettini non sarebbe più single: il tennista azzurro è stato avvistato a Torino in compagnia della conduttrice Paola Di Benedetto, con cui ha poi trascorso la notte in un hotel. Subito dopo le prime voci, i due hanno tolto le storie dai social sperando di dissipare il gossip, ottenendo invece l’effetto contrario.

Berrettini, scapolo d’oro del tennis italiano

A lanciare l’indiscrezione è The Pipol Gossip: i due si sarebbero conosciuti via social e lui le avrebbe fatto recapitare dei fiori nella radio dove lei lavora (RTL 102.5), con mittente anonimo, incuriosendola parecchio. Poi l’incontro a Torino, dove Di Benedetto si era recata per lavoro. Ad aprile il tennista era stato invece paparazzato mano nella mano con la modella americana 22enne Meredith Mickelson, confermando le voci che volevano finita la lunga storia con la collega Ajla Tomljanovic.

Chi è Paola Di Benedetto

Classe 1995, gli inizi come modella e poi le apparizioni in tv (è stata Madre Natura a Ciao Darwin), Paola Di Benedetto nel 2018 ha partecipato alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, prendendo poi parte due anni dopo al Grande Fratello VIP, che ha vinto con il 56 per cento delle preferenze contro Paolo Ciavarro. Successivamente ha condotto Hot Factor e Ante Factor, entrambi spin-off di X Factor. Dal 2020 è inoltre una delle voci della radio RTL 102.5. Per quanto riguarda la vita privata, per tre anni è stata sentimentalmente legata al cantante Federico Rossi, del duo musicale Benji & Fede. Durante l’estate del 2022 ha vissuto un flirt con un altro cantante, Rkomi: i due, paparazzati durante una passeggiata notturna, erano usciti allo scoperto postando uno scatto insieme a Fedez e Chiara Ferragni. Ma la storia è durata, appunto, il tempo di un’estate.