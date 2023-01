Matteo Berrettini e Melissa Satta sorpresi insieme: la cena e la notte da lei

Matteo Berrettini e Melissa Satta avrebbero trascorso la notte insieme. È questo lo scoop che riguarda la presunta nuova coppia. Dopo una lunga cena, i due si sarebbero spostati verso casa di lei e qui avrebbero passato la notte.

Melissa Satta e Matteo Berrettini sorpresi insieme

L’ex velina e il campione di tennis sono stati fotografati verso le 4.30 del mattino, dopo una lunga cena, mentre salivano sull’auto della Satta per andare a casa di lei. La sera prima, la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell’Olimpia. Per i due giorni a Milano, il campione di tennis ha deciso di alloggiare in un hotel vicino a casa di Melissa Satta ma, da quello che è emerso, non ha trascorso lì tutte le notti.

Entrambi sono single da poco

Sia Matteo che Melissa sono single da poco. La scorsa primavera il campione aveva chiuso la sua relazione con la collega Ajla Tomljanovic. Nel corso di questo periodo ha avuto diversi flirt, ma nulla di duraturo. La modella, invece, è stata sposata dal 2016 al 2020 con Kevin Prince Boateng con cui ha avuto un figlio, Maddox. I due erano fidanzati già cinque anni prima del loro matrimonio, ma poi è giunta la crisi. Ora lui è sposato con Valentina Fradegrada da cui attende un figlio.

Melissa ha poi chiuso la relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti, con cui è stata legata per due anni. In seguito un presunto flirt con il presidente dell’Inter Steven Zhang. Oggi la showgirl potrebbe aver deciso di buttarsi tra le braccia del campione di tennis di dieci anni più piccolo di lei. Non resta che attendere la conferma della loro frequentazione, anche se gli scatti pubblicati da Chi non sembrano lasciar spazio a dubbi.