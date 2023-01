Matteo Berrettini dona un anno di gelati ai bimbi malati di cancro

Il campione di tennis Matteo Berrettini ha donato un cospicuo assegno all’associazione bresciana di cui è testimonial al fine di fornire un anno di gelati per i bambini malati di cancro. Un gesto di generosità svolto dall’atleta prima di partire per l’Australia.

Matteo Berrettini dona un anno di gelati per i bambini malati di cancro

Eccelso campione di tennis, l’atleta è testimone dell’associazione bresciana Atleti al tuo fianco creata dal dottor Alberto Tagliapietra, che si occupa di aiutare i più piccoli che combattono contro il cancro nei reparti di oncologia pediatrica. Il dono di Berrettini non è passato inosservato e ha messo in evidenza la sua generosità e l’altruismo.

Ora, i bambini che soffrono di mucosite durante le terapie e possono mangiare solo gelati, potranno godersi un momento di gioia grazie al rifornimento avvenuto nell’Ospedale di Rimini. Il ricco assegno donato da Matteo garantirà la fornitura alimentare per un anno al reparto di Oncoematologia pediatrica del nosocomio.

«Molte sue donazioni non vengono pubblicizzate»

Il dottor Tagliapietra, fondatore dell’associazione Atleti al tuo fianco, ha così commentato: «Molti doni di Matteo non sono pubblicizzati, è la punta di un iceberg. Il suo esempio serve per far capire agli altri sportivi quanto conti il loro ruolo educativo nella lotta al cancro». Per esempio, a settembre 2021, il tennista aveva donato una pizza (la cosiddetta ChemioteraPizza) alla Casa d’Andrea di Roma dove alloggiano bambini e famiglie in corso di trapianto e terapie. «Un momento di socialità offerto da un campione di tennis, sul quale bambini e genitori hanno voluto fare domande manifestando tutta la loro ammirata riconoscenza», aveva scritto l’associazione a riguardo.

Prima dello scorso Natale, Berrettini ha eseguito altre donazioni per poi partire per i tornei in Australia, dove ha già raggiunto la finale di United Cup.