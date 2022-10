Matteo Bassetti, tre no vax condannati per minacce e insulti

Minacce, insulti, e persino inseguimenti sotto casa. Era quanto era accaduto a Matteo Bassetti. L’infettivologo ora ottiene ragione alle accuse per minacce, insulti e stalking. Arriva la condanna per tre no vax. Uno di questi sarebbe il 46enne che avrebbe inseguito Bassetti riconoscendolo per strada. L’uomo avrebbe ripreso il medico con uno smartphone e gli avrebbe gridato: «Ci ucciderete tutti, ve la faremo pagare». Il 46enne è stato condannato a una multa di 750 euro.

Matteo Bassetti, le accuse ai tre no vax

Risarcimenti dovrebbero arrivare anche da altri due no vax, condannati a 3 mila e 1200 euro di risarcimento. I due avrebbero minacciato il professore via social e con messaggi sullo smartphone. Non sono i soli. A luglio 2022, un ultrà era stato rinviato a giudizio per aver minacciato Bassetti con dei video e con messaggi WhatsApp. A novembre del 2021 erano state indagate 36 persone con l’accusa di aver creato un gruppo Telegram dove minacciavano e diffondevano i numeri personali di telefono di Bassetti, dell’avvocato De Stefanis e di altri professionisti, giornalisti e politici.

Un ingegnere no vax di Reggio Calabria aveva denunciato Bassetti per procurato allarme. La procura aveva chiesto l’archiviazione: «visto che le opinioni sulla pandemia e sui vaccini sono libere manifestazioni del pensiero e non integrano il reato di procurato allarme (…) tanto più che provengono da un soggetto di notoria e comprovata competenza». Il giudice per le indagini preliminari ha accettato questa richiesta.

Le condanne

«Ammazzati o ti uccidiamo», «Dottore assassino da processo di Norimberga da giustiziare», «So dove abiti ti vengo a prendere», «Ti bruciamo», «Peccato che non ti hanno ancora ucciso»: queste sono solo alcune delle minacce che il virologo avrebbe subìto dall’inizio della pandemia.

«Con il mio avvocato Rachele De Stefanis abbiamo denunciato ogni singola minaccia e frase diffamatoria che, in questi due anni e mezzo, sono state pubblicate sulle mie pagine social, inviate via mail o, addirittura, urlate personalmente sotto casa o in altri luoghi pubblici e no. Per alcuni sono stati formulati i capi di imputazione e notificati i rinvii a giudizio, altri sono stati già condannati con decreti penali ormai definitivi. I leoni da tastiera sono diventati agnellini che si prodigano in lettere di scuse poco credibili pur di non assumersi le proprie responsabilità. I risarcimenti saranno devoluti in beneficienza ma non arretro di un millimetro sulle mie posizioni» ha commentato il virologo.