Matteo Bassetti, la denuncia per truffa: “Producono creme e pillole con il mio nome”

Matteo Bassetti ha denunciato sui social che da mesi sarebbe vittima di una truffa. Alcune persone, tramite profili falsi, starebbero vendendo online creme e pillole associate al nome del famoso medico. “Si tratta di truffe organizzate contro la mia persona e soprattutto contro chi acquista questi prodotti, che io non ho mai inventato né sperimentato né utilizzato“, ha dichiarato il medico.

Matteo Bassetti e la truffa di creme e pillole con il suo nome

In un lungo sfogo affidato ai social Matteo Bassetti ha rivelato che da mesi sarebbe vittima di una truffa. Delle persone starebbero vendendo online pillole e creme con il suo nome. “Si sono impadroniti della mia immagine, hanno creato profili falsi con il mio nome, inventano e producono creme, pillole e altre sostanze nocive per la salute e soprattutto stanno truffando con il mio nome un sacco di gente, soprattutto anziani”, ha scritto il medico.

La truffa andremme avanti ormai da mesi. “I nomi sono i più fantasiosi: osteofix, hondrox, cardione, ecc. Io sono infettivologo. Non sono mai stato ortopedico, cardiologo o dietologo come scrivono nei vari profili che pubblico con questo post (ce ne sono molti altri) e che molti di voi (che ringrazio) continuano a segnalarmi“.

Il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha poi aggiunto: “si tratta di truffe organizzate contro la mia persona e soprattutto contro chi acquista questi prodotti, che io non ho mai inventato né sperimentato né utilizzato. Sono mesi che con il mio avvocato e denunciamo tutto alla Procura della Repubblica e alla polizia postale. Ad oggi nessun sito è stato bloccato e nessun malvivente è stato identificato. Credo che sia urgente da parte della Giustizia e delle Istituzioni dare un segnale, non tanto per me, quanto per tutte le persone che sono state regolarmente truffate sul territorio italiano“.

Bassetti già vittima in passato

Non è la prima volta che l’esperto ha denunciato il furto d’identità. Tra fine aprile e inizio maggio Bassetti aveva già fatto sapere che la polizia postale era al lavoro per risalire all’identità dei truffatori. Nei mesi precedenti aveva fatto diverse segnalazioni. Una a inizio gennaio, dopo che il suo volto era associato alla sponsorizzazione di creme contro l’artrosi. Poi ad aprile, quando invece la sua immagine era stata associata alla réclame di alcuni prodotti contro i parassiti intestinali e alcuni farmaci per pazienti affetti da problematiche cardiache. “Vogliamo che la gente sappia che è una truffa, che il professore non sponsorizza alcun prodotto. Purtroppo il professore non può fare più di questo“, era stato il commento della sua legale, Rachele De Stefanis.