Mattel è pronta a lanciare una serie di film ispirata ai suoi famosi giocattoli. A comunicarlo la vicepresidente di Mattel Films Robbie Brenner durante un’intervista a Variety in cui ha presentato i piani per il futuro cinematografico dell’azienda. Un cartellone che prevede la presenza di attori e registi premi Oscar, tra cui Margot Robbie, Tom Hanks e Greta Gerwig. «Non vogliamo fare film per vendere più giocattoli, anche se sarebbe fantastico», ha detto la donna a Variety. «Si tratta di raccontare storie con voci autentiche».

Tutti i film di Mattel, da Barbie con Margot Robbie a Polly Pocket con Lily Collins

Il progetto di punta di Mattel, in collaborazione con Warner Bros., è indubbiamente Barbie. È attualmente in produzione infatti un film con Margot Robbie nei panni della celebre bambola, mentre Ryan Gosling interpreterà Ken. Alla regia Greta Gerwig, già dietro la macchina da presa del remake di Piccole donne. Pronte ad approdare al cinema anche le macchinine Hot Weels. Netflix ha invece acquistato i diritti per un progetto su Master of the Universe con Kyle Allen di West Side Story nel ruolo del biondo He-Man.

Universal Pictures e Blumhouse sono invece al lavoro su un horror basato su Magic 8 Ball, mentre Vin Diesel ha ottenuto un ruolo per Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, giocattolo che simula un combattimento di boxe fra macchine. E ancora, Tom Hanks si calerà nei panni del maggiore Matt Mason, action figure di un astronauta molto popolare durante gli anni Settanta grazie allo sbarco sulla Luna. Infine, MGM ha acquistato i diritti per realizzare un film su Polly Pocket con Lily Collins diretto da Lena Dunham. Molto altro verrà annunciato nei prossimi mesi. «Stiamo realmente dando vita a quelle che tre anni fa sembravano solo idee impossibili», ha proseguito Brenner. «C’è così tanto da poter raccontare e lo faremo grazie alla sinergia fra Mattel e Hollywood».

Sulle orme dei Marvel Studios grazie ai premi Oscar

Insomma, come riporta il Guardian, presto Barbie & Co. invaderanno le sale di tutto il mondo. Il fenomeno rimanda subito alla memoria il percorso dei fumetti Marvel che, a partire da Iron Man nel 2008, hanno spopolato al cinema con blockbuster campioni di incassi. Basti pensare che attualmente il re del botteghino è Avengers: Endgame, capace di guadagnare quasi 2,8 miliardi di dollari. Eppure, ricorda il magazine britannico, 14 anni fa difficilmente qualcuno avrebbe scommesso un euro su un tale esito.

Eroi come Captain America, Ant-Man o i Guardiani della Galassia non sembravano capaci di attirare il grande pubblico, tuttavia ci sono riusciti. Lo stesso si potrebbe pensare per Mattel. L’azienda ha un bacino di personaggi straordinariamente profondo da cui attingere e ha deciso di sognare in grande puntando su attori premi Oscar. «Abbiamo un budget a volte inimmaginabile e carta bianca per realizzare esattamente il tipo di film che abbiamo sempre sognato», ha concluso Brenner. Non resta che aspettare l’uscita dei primi lungometraggi.