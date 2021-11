G20: dal Giuseppi di Trump a The Mattarellas e The Draghis di Biden

Prima gli incontri ufficiali poi la cena. Si è chiuso così, il 30 ottobre, il sabato dei leader mondiali a Roma per il G20. E prima di partecipare al banchetto offerto da Sergio Mattarella, il presidente Usa Joe Biden ha twittato una foto con la moglie Jill, insieme al capo dello Stato e la figlia Laura e il premier italiano Mario Draghi e la moglie Serena al suo debutto da first Lady. «Jill and I are honored to join the Mattarellas and Draghis at the G20 Summit Leaders Dinner» (siamo onorati di unirci ai Mattarella e ai Draghi per la cena del G20) ha cinguettato il Commander in chief.

Jill and I are honored to join the Mattarellas and Draghis at the G20 Summit Leaders Dinner. pic.twitter.com/FrnZUmFFsc — President Biden (@POTUS) October 30, 2021

Mattarellas e Draghis: l’ironia della Rete

Quei Mattarellas e Draghis hanno però infiammato i social. In Rete c’è chi ha proposto di lanciare una nuova band – The Mattarellas – e chi ha consigliato a Hbo o Discovery+ di mettere in cantiere una nuova serie tv.

Fondare subito una band da chiamare The Mattarellas, ora https://t.co/ByFkpE5uID — Pigrizia Moratti (@pigriziamoratti) October 30, 2021

The Mattarellas solo su Discovery+ https://t.co/gUR7nfEjsD — Maria Cafagna (@mariacafagna) October 30, 2021

Dai Mattarellas al Giuseppi di Trump

Il pensiero va automaticamente al Giuseppi con cui l’allora presidente Usa Donald Trump chiamò Conte. Era il 27 agosto 2019 e il tycoon lodava su Twitter «il primo ministro della repubblica italiana, Giuseppi Conte». «Ha rappresentato l’Italia in modo energico al G7. Ama il suo Paese grandemente e lavora bene con gli Usa. Un uomo molto talentuoso che spero resti primo ministro!», scriveva, lanciando di fatto un endorsement ad un bis dell’avvocato del Popolo, pur sbagliandone il nome. Un errore che poi aveva ripetuto nel marzo 2020 quando assicurò: «Giuseppi was very very happy», inaugurando l’era del Giushappy.

Il menù della cena offerta ai leader del G20 da Matterella

Il menu della cena offerta dal capo dello Stato ai leader del G20 e ideata dallo chef del Quirinale Fabrizio Boca era a base di pesce. Per antipasto è stato servito un salmone marinato all’aneto con polvere di olive, poi un risotto alla zucca seguito da filetti di spigola con verdure della tenuta presidenziale di Castelporziano, di contorno sfoglia di pomodoro e sedano rapa, cuori di carciofi e patate farcite; per dessert una crema di mandarino al vapore.